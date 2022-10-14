«Позитивный эффект»: российские учёные создали препарат для поздней реабилитации после инсульта

Российские учёные разработали новый препарат для восстановления работы головного мозга после инсульта. Лекарство уже прошло доклинические испытания на лабораторных животных. Получавшие вещество крысы начинали демонстрировать хорошее самочувствие после искусственно вызванного инсульта быстрее, чем грызуны из контрольной группы. Важно, что терапевтический эффект наблюдался даже в случае, если подопытные получали лекарство спустя сутки после кровоизлияния в мозг: ранее считалось, что эффект имеет только та помощь, которая оказана пациентам не позднее чем через шесть часов после инсульта.

Учёные из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского разработали препарат для реабилитации пациентов после инсульта. Лекарство эффективно даже при применении через сутки после кровоизлияния, что расширяет возможность оказания помощи пациентам. Ранее считалось, что эффективна только та терапия, которая оказывается в течение первых шести часов после инсульта. Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда (РНФ). Результаты опубликованы в журнале Molecules.

Учёные провели доклинические испытания нового вещества на клеточных культурах и лабораторных крысах. Грызуны, получавшие препарат, демонстрировали лучшее самочувствие, восстановление моторных функций и вели себя активнее, чем животные из контрольной группы. Хотя крысы получали лекарство лишь в течение пяти дней и спустя сутки после искусственно вызванного полушарного инсульта, восстановление подопытных всё равно шло достаточно быстрыми темпами. Это означает, что препарат способен оказывать позитивный эффект даже по истечении «золотых часов» (так называют первые шесть часов после инсульта).

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«Существует правило так называемых золотых часов: необходимо оказать помощь больному в течение шести часов после инсульта, чтобы последствия были минимальными. В нашей стране существует большое число удалённых от районных центров местностей, поэтому соблюсти это правило не всегда возможно — мы не случайно выжидали целые сутки, прежде чем ввести лекарство нашим подопытным», — отметил в комментарии RT доктор химических наук Вадим Негребецкий, профессор РАН, директор научно-испытательного центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Как сообщили авторы работы, в качестве основы для нового препарата было использовано вещество класса рацетамов. Эти соединения давно применяются как ноотропы, но исследования также показали способность рацетамов ускорять реабилитацию пациентов после инсульта. Авторы работы химически модифицировали это вещество, чтобы повысить его биологическую активность.

Повреждение, которое ткани мозга получают во время инсульта, запускает воспалительный процесс. В норме воспаление является частью восстановительного механизма, однако на практике часто становится хроническим и начинает мешать регенерации тканей.

Учёные выяснили, что применение нового препарата приводит к десятикратному увеличению содержания в поражённом участке мозга особых интерлейкинов (тип иммунных молекул), которые уменьшают воспаление и останавливают разрушение нервных тканей. Кроме того, эксперименты показали, что новый препарат позволяет снизить в районе повреждения концентрацию астроцитов — вспомогательных клеток мозга, которые в норме переносят питательные вещества из крови в нейроны. Однако при инсульте они могут приводить к образованию рубца на месте кровоизлияния и усиливать воспаление, что мешает тканям нормально восстанавливаться. Поэтому снижение количества астроцитов в месте повреждения также способно ускорить реабилитацию, отмечают авторы работы.