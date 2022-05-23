«Бояться крупных вспышек среди людей пока не стоит»: вирусолог Пётр Чумаков — о степени опасности оспы обезьян

Обычно оспа обезьян протекает легко и не приводит к тяжёлым последствиям для здоровья человека, рассказал в интервью RT член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков. В европейских странах к 23 мая выявлено более 80 случаев заболевания. По данным Роспотребнадзора, в РФ пока нет заражённых этой инфекцией. Чумаков отметил, что защиту от вируса способна обеспечить вакцина, созданная против натуральной оспы, и запасы таких препаратов до сих пор существуют в ряде стран. При этом ещё предстоит установить, какие животные являются хозяевами вируса, а также механизм его передачи человеку, пояснил учёный.

— Расскажите, что представляет собой оспа обезьян, вспышку которой зафиксировали в Европе и ряде других стран? Верно ли, что природный резервуарный хозяин этого возбудителя пока не установлен, хотя оспа и называется обезьяньей?

— Это заболевание не обладает очень высокой летальностью и не представляет серьёзную угрозу для людей. Всё-таки это вирус, поражающий в первую очередь животных. Вирус, как правило, адаптирован для циркуляции среди своих постоянных «хозяев», а попадая в другие организмы, он далеко не всегда способен хорошо распространяться.

Вирус оспы обезьян, попадая в организм человека, вызывает не самые опасные симптомы, но, что самое главное, с трудом передаётся другим людям. Поэтому у оспы обезьян очень низкий процент передачи от человека к человеку.

Однако вирус может в какой-то момент мутировать таким образом, что начнёт эффективно передаваться от человека к человеку, как мы наблюдали это в случае с коронавирусом. Именно такая вероятность вызывает самые большие опасения.

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Хотя заболевание называется оспой обезьян, в действительности другие животные тоже могут болеть ей, а также выступать в роли переносчиков данного заболевания. В основном природные очаги оспы обезьян возникают в Африке, но иногда отдельные случаи заболевания наблюдаются в Европе и Америке. Механизм и причины появления этих вспышек пока не установлены.

Думаю, что сейчас, на фоне общей обеспокоенности угрозой новых инфекций, оспа обезьян будет пристально изучаться. И мы в итоге всё же сможем установить цепочку распространения этой инфекции и сделать практические выводы.

Во время прошлой крупной вспышки оспы обезьян, которая случилась в 2003 году в США, учёным удалось отследить путь распространения вируса. Согласно основной версии, в передаче инфекции тогда были задействованы луговые собачки — это вид диких грызунов, которых иногда содержат в качестве домашних животных.

Они, в свою очередь, получили вирус от диких грызунов, завезённых из Африки в зоомагазины. Однако какая именно цепочка распространения оспы обезьян привела сейчас к заражению десятков людей в Европе, пока не установлено.

Луговые собачки

Legion-Media

© JAN VAN DEN BEUKEL / Caters News

— Много ли в России таких животных, которые могут быть промежуточными хозяевами-усилителями для оспы обезьян?

— В целом, в эпидемиологическом отношении для человека опасны те животные, с которыми он постоянно контактирует: кошки, собаки, сельскохозяйственные животные. Собаки, в принципе, способны заражаться оспой обезьян, поэтому они могут быть промежуточным звеном при передаче вируса человеку. Однако если такое и произойдёт, то это будут единичные случаи. И если даже какой-то человек заразится этим вирусом, он вряд ли сможет заразить кого-то ещё. Поэтому бояться действительно крупных вспышек оспы обезьян среди людей пока не стоит. Что касается текущей ситуации, сомнительно, что вирус, зафиксированный в Западной Европе, перекинется к нам. Особенно если учесть, что сейчас потоки перемещения людей между странами снижены.

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— Как оспа обезьян проявляется в случае заражения вирусом человека, какие отмечаются симптомы?

— Насколько известно, в тех странах, где сейчас отмечаются случаи оспы обезьян среди людей, нет летальных исходов. Пока что фиксируются случаи с лёгким течением, речь идёт о таких симптомах, как повышение температуры, слабость, головная боль — всё, что обычно сопровождает вирусную инфекцию, а также сыпь на коже.

Характерным симптомом чёрной оспы являются пустулы — гнойнички на коже, которые потом прорываются, после их заживления остаются небольшие рубчики. В случае с оспой обезьян все симптомы протекают намного легче. Сыпь хотя и появляется, но тоже не имеет таких серьёзных последствий, как в случае натуральной оспы.

— А могут быть долгосрочные побочные эффекты после перенесённой оспы обезьян?

— Это зависит от состояния здоровья человека, но в целом никаких серьёзных осложнений не должно быть. Это острое вирусное заболевание, после которого человек полностью восстанавливается.

Член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков

© Webber51 / Wikimedia Commons

— Сообщается, что вакцина от натуральной оспы спасает и от оспы обезьян. Так ли это? И есть ли сейчас в распоряжении систем здравоохранения такая вакцина?

— Да, вакцина от натуральной оспы помогает и от оспы обезьян, это правда. Вообще вирусов оспы много, каждый из них паразитирует на определённых хозяевах. Человек выступает в роли хозяина для чёрной оспы, которая является очень опасным заболеванием. К счастью, она была полностью искоренена в прошлом веке благодаря массовой вакцинации. Есть также вирус коровьей оспы, вирус лошадиной оспы и т. д. Прививка человека вакциной от вируса оспы животных действительно помогает и от «человеческого» вируса. Предположительно, первой вакциной от чёрной оспы, которую применил британский врач Эдвард Дженнер в XVIII веке, был возбудитель коровьей оспы.

И наоборот: перенесённая натуральная оспа или вакцинация от неё точно так же может защитить от оспы животных.

После 1980 года по всему миру перестали вакцинировать людей от чёрной оспы, поскольку вирус исчез из человеческой популяции. Однако противооспенная вакцина на складах всё равно есть — дело в том, что в своё время в разных странах оспу рассматривали в качестве возможного биологического оружия. И создавали запасы вакцин для противодействия ему. Поэтому, если возникнет действительно серьёзная угроза, можно будет быстро вакцинировать население. Тем более что вакцинация от оспы — очень простая процедура: на предплечье наносится несколько царапин, в которые втирается препарат. На этом месте образуется небольшой гнойник, он быстро проходит, и человек получает устойчивость ко всем вирусам оспы.

— Имеет ли смысл вакцинироваться от оспы перед поездкой в Африку, например?

— В Африке столько потенциальных угроз, что перед поездкой туда обычно делают целый ряд профилактических прививок. Думаю, что людям, которые ездят в такие регионы, следует защитить себя максимально, так что, в принципе, можно привиться и от оспы, если это будет рекомендовано Роспотребнадзором. Вакцинироваться от оспы самостоятельно, по личной инициативе вряд ли получится, поскольку сейчас такая прививка не включена в схемы иммунопрофилактики. К тому же вряд ли вирус оспы обезьян можно считать угрозой первого плана.

Здание ВОЗ

Legion-Media

© Richard Juilliart

— Совсем недавно в Китае был зафиксирован случай передачи вируса птичьего гриппа H3N8 человеку, вирус SARS-CoV-2 тоже, предположительно, перешёл к нам от животных. Можно ли говорить о том, что случаи перехода зоонозных инфекций к людям участились в последнее время? Или мы, напуганные COVID-19, просто уделяем им больше внимания, чем обычно?

— Сложно сказать, участились ли такие случаи в последнее время. Дело в том, что за такими возбудителями, как вирус птичьего гриппа, следят особенно пристально. Пока он может передаваться от птиц к человеку, но не может распространяться среди людей. Если он научится это делать, следует ждать очень серьёзную пандемию, летальность будет составлять порядка 50%, это действительно страшная перспектива.

Тревога относительно новых эпидемиологических угроз сохраняется, поскольку пока даже точно не установлено происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Есть даже подозрения, что он может иметь отчасти искусственное происхождение. Поэтому сейчас в случае появления любых экзотических вирусов за ними нужно пристально следить, не исключая полностью не только природные, но и искусственные причины вспышки заболевания.