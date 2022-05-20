Вирусолог Аграновский заявил об отсутствии поводов для паники из-за оспы обезьян в мире

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал об особенностях обезьяньей оспы.

«Заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян, достаточно редко встречается у человека, но случаи передачи от животных к человеку и внутри человеческой популяции возможны», — считает вирусолог.

Аграновский добавил, что о вспышке пока говорить нельзя, так как зарегистрированы отдельные случаи, в основном завозные.

«Однако если общество в целом может пока не беспокоиться, то специалистам расслабляться нельзя. В скором времени будут изучены особенности штамма (или штаммов) вируса, попавшие в Европу и Северную Америку, исследованы возможные причины и пути передачи вируса. Пока выводы делать рано», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что вирус оспы обезьян вызывает летальность 1—10%, в зависимости от штамма, и достаточно мало контагиозен.

«Передаваясь от человека к человеку, он теряет патогенность. Эти обстоятельства не позволяют признать его возможным возбудителем эпидемии. В России пока ни одного случая не зарегистрировано (возможно, из-за ограничений контактов с другими странами). Поводов для паники нет, но вирусологи и эпидемиологи должны быть в состоянии готовности. Следует принять меры по отслеживанию состояния людей, прибывающих из стран потенциального риска. Имело бы смысл тестировать приезжающих на вирус оспы обезьян», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что в мире зарегистрировано 37 случаев инфицирования оспой обезьян.