В ВОЗ сообщили о 37 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян

В мире зарегистрировано 37 случаев инфицирования оспой обезьян. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«В настоящее время имеется 37 подтверждённых случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые», — приводит РИА Новости его слова.

Язаревич добавил, что организация ожидает увеличения числа заболевших по мере расширения поиска.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.