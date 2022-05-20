В ВОЗ сообщили о 37 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян

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В мире зарегистрировано 37 случаев инфицирования оспой обезьян. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
В ВОЗ сообщили о 37 подтверждённых случаях заболевания оспой обезьян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«В настоящее время имеется 37 подтверждённых случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые», — приводит РИА Новости его слова.

Язаревич добавил, что организация ожидает увеличения числа заболевших по мере расширения поиска.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.

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