Роспотребнадзор: «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян
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«Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провёл её лабораторные испытания», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что тест эффективен и не выявляет перекрёстных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.
Ранее департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян.