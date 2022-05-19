Роспотребнадзор: «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян

В России создана тест-система для быстрого выявления случаев оспы обезьян.

«Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провёл её лабораторные испытания», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что тест эффективен и не выявляет перекрёстных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы.

Ранее департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян.