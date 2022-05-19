В США выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян.

«Департамент общественного здравоохранения Массачусетса сегодня (18 мая. — RT) подтвердил один случай заражения оспой обезьян у взрослого мужчины, недавно побывавшего в Канаде» — говорится в заявлении.

Заболевший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее девять случаев заболевания оспой обезьян были выявлены в Великобритании.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.