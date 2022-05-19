В США выявили первый случай заболевания оспой обезьян

Короткая ссылка
Департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян.

«Департамент общественного здравоохранения Массачусетса сегодня (18 мая. — RT) подтвердил один случай заражения оспой обезьян у взрослого мужчины, недавно побывавшего в Канаде» — говорится в заявлении.

Заболевший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее девять случаев заболевания оспой обезьян были выявлены в Великобритании.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить