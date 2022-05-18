В Британии сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян

Короткая ссылка
В Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего зафиксировано девять подобных случаев.
В Британии сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

По информации агентства, один новый случай был зафиксирован в Лондоне, а второй — на юго-востоке Англии.

При этом эти пациенты не контактировали с теми, у кого заболевание было выявлено.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить