В Британии сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян
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Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
По информации агентства, один новый случай был зафиксирован в Лондоне, а второй — на юго-востоке Англии.
При этом эти пациенты не контактировали с теми, у кого заболевание было выявлено.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.