В Британии сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян

В Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего зафиксировано девять подобных случаев.

Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

По информации агентства, один новый случай был зафиксирован в Лондоне, а второй — на юго-востоке Англии.

При этом эти пациенты не контактировали с теми, у кого заболевание было выявлено.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.