В Британии выявили ещё два случая заражения оспой обезьян

Короткая ссылка
В Великобритании выявили два новых случая заражения людей оспой обезьян. Таким образом, общее число заболевших за последнюю неделю возросло до трёх.
В Британии выявили ещё два случая заражения оспой обезьян
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA).

«В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме», — заявили в агентстве.

Отмечается, что эти случаи не связаны с предыдущим подтверждением заболевания, о котором было объявлено 7 мая.

Проводится расследование, где жители Британии могли заразиться этим вирусом. 

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован случай заболевания человека оспой обезьян.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить