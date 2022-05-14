В Британии выявили ещё два случая заражения оспой обезьян
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Об этом говорится в заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA).
«В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме», — заявили в агентстве.
Отмечается, что эти случаи не связаны с предыдущим подтверждением заболевания, о котором было объявлено 7 мая.
Проводится расследование, где жители Британии могли заразиться этим вирусом.
Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован случай заболевания человека оспой обезьян.
В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.