В Британии выявили ещё два случая заражения оспой обезьян

В Великобритании выявили два новых случая заражения людей оспой обезьян. Таким образом, общее число заболевших за последнюю неделю возросло до трёх.

Об этом говорится в заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства (UKHSA).

«В Лондоне у двух человек была диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме», — заявили в агентстве.

Отмечается, что эти случаи не связаны с предыдущим подтверждением заболевания, о котором было объявлено 7 мая.

Проводится расследование, где жители Британии могли заразиться этим вирусом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован случай заболевания человека оспой обезьян.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий, принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз заболевания.