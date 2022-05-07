В Англии зафиксировали случай инфицирования человека оспой обезьян
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«У пациента есть недавняя история поездок в Нигерию, где, как полагают, он заразился этой инфекцией, прежде чем отправиться в Великобританию», — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая обычно не передаётся людям.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.