В Англии зафиксировали случай инфицирования человека оспой обезьян

В Англии зафиксирован случай заболевания человека оспой обезьян. Как сообщили в Агентстве по здравоохранению Великобритании (UKHSA), пациент недавно ездил в Нигерию.

«У пациента есть недавняя история поездок в Нигерию, где, как полагают, он заразился этой инфекцией, прежде чем отправиться в Великобританию», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая обычно не передаётся людям.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний заявил, что американские врачи выявили 109 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.