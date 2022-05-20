Telegraph: ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, сообщило издание The Telegraph.
Telegraph: ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Всемирная организация здравоохранения созывает группу ведущих экспертов на чрезвычайную встречу, чтобы обсудить текущую вспышку», — пишет газета.

Среди вопросов, которые обсудят специалисты, будут способы распространения вируса и «необычно высокая распространённость среди геев и бисексуалов», а также ситуация вокруг вакцин, говорится в материале.

18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего в этой стране зафиксировано девять подобных случаев.

Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявлены в Австралии и Канаде. Они зафиксированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и канадской провинции Квебек.

О случае инфекции также сообщили в Германии.

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