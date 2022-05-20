Telegraph: ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, сообщило издание The Telegraph.

«Всемирная организация здравоохранения созывает группу ведущих экспертов на чрезвычайную встречу, чтобы обсудить текущую вспышку», — пишет газета.

Среди вопросов, которые обсудят специалисты, будут способы распространения вируса и «необычно высокая распространённость среди геев и бисексуалов», а также ситуация вокруг вакцин, говорится в материале.

18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего в этой стране зафиксировано девять подобных случаев.

Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявлены в Австралии и Канаде. Они зафиксированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и канадской провинции Квебек.

О случае инфекции также сообщили в Германии.