В Канаде и Австралии выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

Короткая ссылка
Первые случаи заражения обезьяньей оспой выявлены в Австралии и Канаде. Они зафиксированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и канадской провинции Квебек.
В Канаде и Австралии выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой
  • Gettyimages.ru

«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося из Европы путешественника», — сообщил австралийский Минздрав.

Речь идёт о 40-летнем мужчине, который обратился в больницу.

В Канаде один из двух заболевших — приехавший в страну гражданин США.

18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего в этой стране зафиксировано девять подобных случаев.

19 мая Роспотребнадзор сообщил, что случаев оспы обезьян в России на сегодня нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить