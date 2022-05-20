В Канаде и Австралии выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой
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«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося из Европы путешественника», — сообщил австралийский Минздрав.
Речь идёт о 40-летнем мужчине, который обратился в больницу.
В Канаде один из двух заболевших — приехавший в страну гражданин США.
18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего в этой стране зафиксировано девять подобных случаев.
19 мая Роспотребнадзор сообщил, что случаев оспы обезьян в России на сегодня нет.