В Канаде и Австралии выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

Первые случаи заражения обезьяньей оспой выявлены в Австралии и Канаде. Они зафиксированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и канадской провинции Квебек.

«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося из Европы путешественника», — сообщил австралийский Минздрав.

Речь идёт о 40-летнем мужчине, который обратился в больницу.

В Канаде один из двух заболевших — приехавший в страну гражданин США.

18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего в этой стране зафиксировано девять подобных случаев.

19 мая Роспотребнадзор сообщил, что случаев оспы обезьян в России на сегодня нет.