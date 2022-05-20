Focus: в Германии подтвердили первый случай заражения человека обезьяньей оспой

В Германии подтвердили первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом пишет издание Focus со ссылкой на бундесвер.

«Институт микробиологии Бундесвера в Мюнхене впервые в Германии однозначно идентифицировал вирус обезьяньей оспы у пациента с характерными изменениями кожи», — говорится в сообщении.

18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего в этой стране зафиксировано девять подобных случаев.

Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявлены в Австралии и Канаде. Они зафиксированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и канадской провинции Квебек.