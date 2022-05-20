Focus: в Германии подтвердили первый случай заражения человека обезьяньей оспой
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«Институт микробиологии Бундесвера в Мюнхене впервые в Германии однозначно идентифицировал вирус обезьяньей оспы у пациента с характерными изменениями кожи», — говорится в сообщении.
18 мая в Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего в этой стране зафиксировано девять подобных случаев.
Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявлены в Австралии и Канаде. Они зафиксированы в австралийском штате Новый Южный Уэльс и канадской провинции Квебек.