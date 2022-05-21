В России не зарегистрированы: что известно о выявленных в мире случаях заражения оспой обезьян
- Gettyimages.ru
- © Krisikorn Tanrattanakunl / EyeEm
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что, по данным на 20 мая, в мире зарегистрировано 37 случаев инфицирования оспой обезьян.
«В настоящее время имеется 37 подтверждённых случаев и 71 случай находится в стадии расследования. ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые», — цитирует его РИА Новости.
Вспышки оспы обезьян — редкого инфекционного заболевания — за последние два десятилетия наблюдались, в частности, в США и Нигерии, отдельные случаи заражения фиксировались в Великобритании (в 2018 году) и Сингапуре (в 2019 году).
О первом в 2022 году случае обезьяньей оспы 7 мая сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Заболевание было выявлено у пациента, прибывшего из Нигерии. Позже в королевстве выявили ещё несколько случаев заражения.
О зарегистрированных случаях данной разновидности оспы сообщили в Португалии, Испании, Италии, Франции, Бельгии, США, Канаде, Австралии, Швеции и Германии.
20 мая министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что главы минздравов стран G7 обсудили ситуацию с распространением оспы обезьян.
«Сегодня утром я рассказал министрам здравоохранения стран G7 о том, что нам пока известно. Большинство случаев протекают мягко. Я могу подтвердить, что мы обеспечили себя дополнительными дозами вакцин, которые эффективны против оспы обезьян», — написал он в Twitter.
- Legion-Media
- © Glories Francois / Abaca / Sipa USA
Вместе с тем в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что риск завоза оспы обезьян в Россию был и остаётся крайне низким. В ведомстве добавили, что принимают все меры для того, чтобы предотвратить завоз заболевания в страну.
Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел её лабораторные испытания.
«Простота выполнения анализа и возможность визуального учёта результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрёстных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы», — разъяснили в ведомстве.
Там уточнили, что вирус оспы обезьян в основном передаётся человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы. Его вторичное распространение путём передачи от человека человеку носит ограниченный характер.
Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, мышечная боль и сильная слабость, а также высыпания на теле.
«Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — добавили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, в ГНЦ «Вектор» также оценили риск завоза в страну оспы обезьян как крайне низкий. Там уточнили, что по этой причине вакцинация против оспы в России в настоящий момент проводится только для медработников.
«Учитывая низкий риск завоза оспы обезьян в Россию, в настоящее время вакцины против оспы используются исключительно для медицинских работников, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом», — отметили в центре.
Там также обратили внимание, что контроль в пунктах пропуска на границе в случае с оспой обезьян усиливается точно так же, как и при других угрозах любой особо опасной инфекции.
Помимо этого, в центре сообщили, что, несмотря на то что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжёлому заболеванию, летальность составляет от 1 до 11%.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал, что заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян, достаточно редко встречается у человека, но случаи передачи от животных к человеку и внутри человеческой популяции возможны.
Он также высказал мнение, что о вспышке пока говорить нельзя, так как в мире зарегистрированы отдельные, в основном завозные случаи.
«Однако если общество в целом может пока не беспокоиться, то специалистам расслабляться нельзя. В скором времени будут изучены особенности штамма (или штаммов) вируса, попавшие в Европу и Северную Америку, исследованы возможные причины и пути передачи вируса. Пока выводы делать рано», — подчеркнул специалист.
Аграновский уточнил, что, передаваясь от человека к человеку, вирус теряет патогенность, что не позволяет признать его возможным возбудителем эпидемии.
«В России пока ни одного случая не зарегистрировано», — добавил специалист.