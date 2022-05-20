Онищенко прокомментировал ситуацию с оспой обезьян
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Глобальный мониторинг ситуации только начался, и всё зависит от принимаемых нами мер», — заявил он в беседе с НТВ.
Как отметил эксперт, у России сохранились архивные документы, а у отечественных вирусологов накоплен «огромный опыт».
Со своей стороны, доктор медицинских наук, доктор юридических наук Дмитрий Еделев в беседе с Общественной службой новостей подчеркнул, что в России огромный процент населения привит от оспы.
«Это вспышки, которые возникают периодически. Последняя многонациональная вспышка была в 2017 году, когда заболело порядка 200 человек в разных странах мира, но она вспыхнула и ушла. Дело в том, что люди, привитые от человеческой оспы, на 85% устойчивы к обезьяньей оспе», — пояснил он.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.