Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с оспой обезьян.

«Глобальный мониторинг ситуации только начался, и всё зависит от принимаемых нами мер», — заявил он в беседе с НТВ.

Как отметил эксперт, у России сохранились архивные документы, а у отечественных вирусологов накоплен «огромный опыт».

Со своей стороны, доктор медицинских наук, доктор юридических наук Дмитрий Еделев в беседе с Общественной службой новостей подчеркнул, что в России огромный процент населения привит от оспы.

«Это вспышки, которые возникают периодически. Последняя многонациональная вспышка была в 2017 году, когда заболело порядка 200 человек в разных странах мира, но она вспыхнула и ушла. Дело в том, что люди, привитые от человеческой оспы, на 85% устойчивы к обезьяньей оспе», — пояснил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.