В Роспотребнадзоре сообщили о низкой вероятности завоза оспы обезьян в Россию

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Вероятность завоза оспы обезьян в Россию довольно низкая из-за ограничений авиасообщения. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре сообщили о низкой вероятности завоза оспы обезьян в Россию
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«Вероятность завоза оспы обезьян в Россию довольно низкая в связи с тем, что ограничено авиасообщение», — приводит ТАСС её слова.

Пшеничная добавила, что в России принимаются все необходимые противоэпидемические меры для предотвращения завоза этого заболевания.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН перечислил симптомы заражения обезьяньей оспой.

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