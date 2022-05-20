В Роспотребнадзоре сообщили о низкой вероятности завоза оспы обезьян в Россию
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«Вероятность завоза оспы обезьян в Россию довольно низкая в связи с тем, что ограничено авиасообщение», — приводит ТАСС её слова.
Пшеничная добавила, что в России принимаются все необходимые противоэпидемические меры для предотвращения завоза этого заболевания.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН перечислил симптомы заражения обезьяньей оспой.