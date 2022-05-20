В центре «Вектор» сообщили, что от оспы в России вакцинируют только медработников

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Вакцинация против оспы в России в настоящий момент проводится только для медработников, поскольку риск завоза в страну оспы обезьян оценивается как крайне низкий. Об этом сообщили в ГНЦ «Вектор».
В центре «Вектор» сообщили, что от оспы в России вакцинируют только медработников
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Учитывая низкий риск завоза оспы обезьян в Россию, в настоящее время вакцины против оспы используются исключительно для медицинских работников, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом», — приводит Интерфакс заявление.

В центре добавили, что контроль в пунктах пропуска на границе в случае с оспой обезьян усиливается точно так же, как и при других угрозах любой особо опасной инфекции.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН перечислил симптомы заражения обезьяньей оспой.

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