В центре «Вектор» сообщили, что от оспы в России вакцинируют только медработников
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«Учитывая низкий риск завоза оспы обезьян в Россию, в настоящее время вакцины против оспы используются исключительно для медицинских работников, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом», — приводит Интерфакс заявление.
В центре добавили, что контроль в пунктах пропуска на границе в случае с оспой обезьян усиливается точно так же, как и при других угрозах любой особо опасной инфекции.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН перечислил симптомы заражения обезьяньей оспой.