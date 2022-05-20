Иммунолог Болибок прокомментировал ситуацию с обезьяньей оспой

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал ситуацию с обезьяньей оспой.

«У нас таких вспышек не было, чтобы обезьянья оспа распространялась в России. Но сейчас в связи с пандемией COVID-19 такая настороженность есть», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Life.ru отметил, что в России вакцинировано всё население до 1980 года рождения.

«Пока речь идёт о том, что отдельные люди заболевают и этот вирус не очень способен переходить, по крайней мере пока, от человека к человеку», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» создал тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.