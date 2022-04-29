«Тревожный звоночек»: чем может грозить первый случай передачи человеку вируса птичьего гриппа H3N8

Власти Китая сообщили о выявлении первого в истории случая заражения человека птичьим гриппом H3N8. Пациент — четырёхлетний мальчик. Ребёнок был госпитализирован через пять дней после появления первых симптомов в виде лихорадки. Эксперты отмечают, что вирус H3N8 давно вызывает обеспокоенность научного сообщества: предполагается, что возбудитель может со временем начать распространяться среди людей. Пока что вспышки этого варианта гриппа отмечались только среди животных — H3N8 приводил к гибели собак и тюленей. Вирусологи считают, что пока рано говорить об угрозе новой пандемии.

Учёные впервые в истории зафиксировали случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8. Это произошло в китайской провинции Хэнань — вирус был обнаружен у четырёхлетнего мальчика, чья семья проживает в городе Чжумадянь. Первые симптомы заболевания (лихорадка) появились у ребёнка 5 апреля, и через несколько дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом 26 апреля сообщил Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

В провинции Хэнань была развёрнута профилактическая работа, а также мобилизованы эксперты для оценки рисков. По предварительным данным ведомства, вирус H3N8 «имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей». Известно, что семья заболевшего ребёнка выращивала кур, а возле дома водились дикие утки.

«Этот случай представляет собой случайную межвидовую передачу вируса от птицы к человеку, и риск крупномасштабного распространения вируса низок», — сообщили в Госкомитете КНР по вопросам здравоохранения.

Ведомство рекомендовало населению в повседневной жизни избегать контактов с мёртвой домашней птицей, максимально предотвращать прямые контакты с живой птицей и следить за гигиеной питания.

«В случае повышения температуры и обнаружения респираторных симптомов необходимо надеть маску и срочно обратиться к врачу», — говорится на сайте Госкомитета.

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На сообщение властей КНР обратили внимание в Роспотребнадзоре.

«Случай с четырёхлетним мальчиком, проживающим в провинции Хэнань, в настоящее время считается единичным. H3N8 стучится в дверь уже несколько десятилетий. Роспотребнадзор продолжает следить за развитием ситуации вокруг распространения этого штамма», — заявили ТАСС в ведомстве.

Неустойчивый вирус





Современная наука выделяет четыре типа вирусов гриппа: A, B, C и D. Вирусы групп А и В циркулируют в человеческой популяции в качестве сезонных заболеваний. Однако пандемии за всю историю наблюдений вызывали только вирусы типа А. Например, пандемия так называемой испанки, унёсшая в начале XX века порядка 50 млн человеческих жизней, была вызвана вирусом подтипа H1N1.

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Как пояснил в беседе с RT заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетёсов, по сути, все вирусы гриппа — это вирусы птиц, и только иногда они «перескакивают» на людей, адаптируются и становятся патогенными для них.

«К настоящему времени в человеческой популяции закрепились и уже независимо от птиц циркулируют штаммы и субварианты двух подтипов вирусов гриппа: H1N1 и H3N2. Случается, что иногда на людей перескакивают и другие подтипы/субтипы вируса гриппа. Но это не означает, что непременно среди людей возникнет эпидемия, каждый случай нужно рассматривать отдельно», — пояснил учёный.

Что касается вируса подтипа H3N8, он был открыт несколько десятилетий назад у перелётных водоплавающих птиц, которые являются природным резервуаром для всех вирусов гриппа.

Вирус также поражает домашних животных — лошадей и собак. В 2004 году внимание учёных привлекла вспышка неизвестного на тот момент респираторного заболевания у собак на территории США — болезнь изначально распространилась среди борзых. Как удалось установить, её возбудителем был вирус гриппа A (H3N8), собакам он передался от лошадей.

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У большинства заболевших собак отмечались лёгкие симптомы — кашель и небольшое повышение температуры. Позднее животные выздоравливали. Но некоторые из собак погибли: смерть наступала моментально, сопровождаясь сильнейшим кровотечением в лёгких и плевральной полости.

«Гистологическое исследование показало наличие (у погибших собак. — RT) трахеита, бронхита, бронхиолита и гнойной бронхопневмонии, обусловленных значительной эрозией эпителиальных клеток и проникновением нейтрофилов», — говорится в научной статье, опубликованной в 2008 году группой американских учёных в журнале Emerging Infectious Diseases.

По оценкам специалистов, смертность среди собак в результате заражения H3N8 составляла от 5 до 8%.

Вспышка H3N8 среди собак вызвала такой резонанс, что представители американских центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) провели в сентябре 2005 года специальную пресс-конференцию, во время которой постарались прояснить ситуацию. Исследователи заявили тогда, что поводов для паники нет, поскольку за десятилетия наблюдений за H3N8 вирус ни разу не передался человеку.

«Также я хотел указать на тот факт, что вирус... неустойчив в лабораторных условиях и потенциально неустойчив в человеке к противовирусным препаратам», — заявил тогда доктор Рубен Донис, представлявший CDC.

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В 2009 году Министерство сельского хозяйства США объявило, что одобрило первую вакцину от H3N8 для животных. Однако для людей специфическая вакцина против H3N8 пока не создана.

«Рекомбинация частей вируса»





О гриппе H3N8 вновь заговорили в 2011 году: учёные обнаружили, что вирус убивает тюленей. Более 160 животных были найдены мёртвыми или умирающими на северо-восточном побережье США. Исследователи установили, что причиной их гибели был вирус H3N8.

Группа американских учёных исследовала выделенный у тюленей возбудитель. В частности, было решено проверить, способна ли сезонная вакцинация от гриппа как-то помочь в случае с H3N8. В результате исследования стало ясно, что коллективный иммунитет к птичьему гриппу H3N8 отсутствует даже среди вакцинированных от сезонного вируса H3 людей.

«Трансмиссивность (трансмиссивные болезни — заболевания человека, возбудителями которых являются паразиты, вирусы и бактерии, а также заболевания, передаваемые переносчиками. — RT) переносимого тюленем гриппа H3N8 в совокупности с очевидным отсутствием иммунитета вызывают беспокойство в отношении данных штаммов», — говорится в статье, опубликованной по итогам исследования в журнале Nature Communications в 2014 году.

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Ещё одним поводом для тревоги стал тот факт, что вирус давно вышел за пределы популяции птиц и распространяется среди млекопитающих. По словам профессора Иэна Липкина из Колумбийского университета, тюлени выступили в качестве посредников: в их клетках имеются рецепторы как для птичьих гриппов, так и для гриппов млекопитающих.

«То есть получается, что это носитель, в котором такой вирус может адаптироваться, эволюционировать и становиться более «млекопитающим» по своему фенотипу и более способным вызывать заболевание у млекопитающих... Вот когда надо всерьёз обеспокоиться тем, что он может передаваться людям», — заявил учёный в 2012 году в комментарии ВВС.

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Сегодня эксперты призывают не паниковать из-за новости о первом случае передачи вируса человеку, но напоминают, что потенциальная угроза для людей сохраняется. Как отметил Сергей Нетёсов, случай инфицирования человека H3N8 пока уникален и тщательно изучается в КНР.

«Вероятность того, что он станет новым патогеном людей, мала. Хотя бы потому, что среди птиц он встречается давно, а этот случай у человека — первый», — отметил профессор.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков придерживается несколько иной точки зрения. По его словам, ключевой вопрос, на который должны в ближайшее время найти ответ китайские специалисты, — не начал ли вирус передаваться от человека к человеку.

«Если в данном случае удалось локализовать болезнь, то это может стать тревожным звоночком, но не катастрофой. Будет гораздо хуже, если у вируса появится способность к распространению среди людей, потому что птичий грипп характеризуется очень высокой летальностью, а у человечества ещё нет к нему иммунитета», — подчеркнул специалист.

Учёный пояснил, что коварство вирусов гриппа заключается в том, как именно они мутируют.

«В отличие от коронавируса, у которого меняются звенья в ДНК, с гриппом всё по-другому. Его геном состоит из нескольких фрагментов, вирусы обмениваются ими, и в результате возникают новые штаммы», — пояснил Чумаков.

Вирус сезонного гриппа

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Профессор напомнил, что вирус птичьего гриппа вызывает обеспокоенность научного сообщества на протяжении последних 15 лет.

«Так или иначе, но в конце концов этот вирус получит способность распространяться от человека к человеку. Он уже способен заражать человека, а значит, до его распространения среди людей остаётся один-два шага», — сказал Чумаков.

Однако в случае необходимости создание вакцины против птичьего гриппа не вызовет особых проблем, уверен эксперт.

«Сейчас развита огромная индустрия, создающая вакцины против гриппа. Каждый год создаётся вариант лекарства от вновь появившегося и циркулирующего штамма. Скорее всего, не будет представлять большой сложности сделать вакцину и от птичьего гриппа», — подытожил Чумаков.