Врач Иванов: корь особенно опасна для беременных женщин

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал в беседе с RT, как корь протекает у взрослых людей, а также напомнил, когда и кому показана вакцинация.

«Корь — острое инфекционное заболевание, которое поражает кожу и верхние дыхательные пути. Болезнь принято считать детской, но заразиться ею можно в любом возрасте. Более того, именно у взрослых корь часто протекает тяжело и даёт воспалительные осложнения, затрагивающие лёгкие и головной мозг», — предупредил врач.

Особенно опасна корь для беременных женщин: у них инфекция может привести к выкидышу или порокам развития плода, объяснил врач.

«Избежать осложнений и создать устойчивый иммунитет помогает вакцинация. Согласно национальному календарю прививок, первую прививку от кори вводят малышам в возрасте от 12 до 15 месяцев. Повторную вакцинацию проводят в шесть лет, перед школой. Взрослых от 18 до 35 лет, которые не были привиты в детстве или не переболели корью в раннем возрасте, вакцинируют дважды — с интервалом в полгода», — заявил специалист.

По его словам, взрослым от 35 до 55 лет прививку делают, если они входят в группы риска по кори: работают в медицинских и образовательных учреждениях, в коммунальной и социальной сфере, часто выезжают за границу. При беременности прививка противопоказана.

«После двукратной прививки иммунитет от кори сохраняется как минимум на 10—12 лет. Перед тем как делать прививку, нужно проверить противокоревой иммунитет: сдать кровь на антитела IgG к вирусу. Если уровень антител окажется очень низким, значит, иммунитета к инфекции нет. В этом случае, если нет противопоказаний, показана прививка. Если титр антител высокий, то у человека есть стойкий иммунитет. Прививка ему не требуется», — заключил собеседник RT.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT прокомментировал риски возникновения эпидемии кори в России.