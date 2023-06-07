«Значительное снижение риска»: российские учёные нашли способ прогнозировать вероятность метастазов после химиотерапии

Российские учёные выяснили причину образования метастазов в организме уже после химиотерапии онкологической опухоли. Оказалось, что злокачественный процесс активизируется из-за сбоя в работе сигнальной клеточной системы, которая в норме отвечает за деление клеток. Выявить неправильную работу этой системы и приводящие к ней генетические поломки можно с помощью специальных тестов. Это открывает возможность в перспективе прогнозировать риск развития метастазов индивидуально для каждого пациента, что позволит подобрать терапию нужной длительности и интенсивности.

Учёные из лаборатории онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ выяснили, из-за чего происходит развитие метастазов уже после прохождения пациентами химиотерапии. Об этом RT сообщили в Минобрнауки РФ. Научная работа велась при поддержке ведомства в рамках проекта №075-15-2021-1073. Результаты опубликованы в журнале Cancers.

Авторы работы в ходе раннего клинического исследования заметили, что среди больных раком молочной железы, которые прошли химиотерапию, метастазирование (процесс образования вторичных очагов опухолевого роста) происходило только у определённой группы пациентов.

Учёные заподозрили, что возникновение метастазов у некоторых пациентов может быть связано с неправильной работой внутриклеточной сигнальной системы Wnt. Wnt-путь — один из важнейших молекулярных сигнальных путей, который регулирует эмбриональное развитие и деление клеток, а также играет роль в развитии злокачественных опухолей. Исследователи предположили, что метастазы возникали в результате неконтролируемой активности сигналов Wnt, которая была вызвана мутацией в генах, отвечающих за работу сигнальной системы.

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Догадка подтвердилась во время лабораторных опытов на клеточных культурах. Выяснилось, что именно нарушения в работе сигнальной системы Wnt стали одной из причин спонтанного выхода опухолевых клеток из постхимиотерапевтического шока и образования метастазов.

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Исследование в перспективе имеет большое практическое значение: у пациентов, прошедших терапию, можно будет отслеживать статус системы Wnt с помощью специальных тестов. Это позволит спрогнозировать риск образования метастазов. Если он высокий, то пациенту следует назначать более длительное лечение после терапии. Тем же пациентам, у которых тесты покажут низкий риск возникновения метастазов, курс химиотерапии можно сократить.

Авторы работы отмечают, что для подтверждения применимости метода на практике предстоит провести дополнительные клинические исследования.

«Кроме того, могут быть разработаны препараты, подавляющие путь Wnt, что будет способствовать значительному снижению риска метастазирования после лечения», — отметил в беседе с RT доктор биологических наук Николай Литвяков, заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, профессор РАН.

Напомним, что метастазы являются одной из основных причин смерти от рака. Удалить их практически невозможно, особенно если они множественные. По мере роста они выводят из строя органы. Поэтому не допустить появление метастазов — одна из основных задач онкологов всего мира.