«Продолжают идти к своей цели»: Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы снайперов ВС РФ в зоне СВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперов ВС РФ. Военнослужащие были замечены БПЛА и попали под обстрел противника. Тем не менее они выполнили поставленную задачу, ликвидировав трёх украинских боевиков. Как указывают в Минобороны РФ, снайперы скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений. По словам экспертов, эффективность работы российских мастеров точной стрельбы в немалой степени зависит от качественного вооружения — винтовок, прицелов, дальномеров, средств связи.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперов Западного военного округа на одном из направлений СВО. Видео размещено на сайте и в Telegram-канале военного ведомства.

«На кадрах видно, как наши парни попадают под артиллерийский обстрел противника, но продолжают идти к своей цели. Снайперская пара выполнила свою задачу, сняв трёх военнослужащих ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.

В комментарии, обнародованном ведомством, военнослужащий с позывным Лазарь рассказал, что перед снайперами была поставлена задача уничтожить «ротацию противника», то есть боевиков ВСУ, которые должны были заменить на позиции сослуживцев.

На боевом выходе снайперскую пару прикрывали два автоматчика. На подходе к огневому рубежу российских бойцов заметил вражеский БПЛА, и вскоре по ним был открыт артиллерийский огонь.

«Но всё обошлось. Спрятались, выжили. Остались в ночь отслеживать ротацию противника. В тот день были уничтожены... три человека на расстоянии 1 км», — сообщил Лазарь.

По его словам, подобные задачи выполняются каждый день. В составе подразделения, где служит Лазарь, — четыре группы снайперов. Если они не могут дотянуться до каких-либо целей, то тогда по ним уже работают снайперы-дальнобойщики.

Участник боевого выхода с позывным Лазарь

Как поясняется на сайте Минобороны РФ, снайперы Западного военного округа скрытно поражают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений.

«Военнослужащие уничтожают цели на дистанции более 1 км, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы противника. В этом деле им помогают в том числе современные прицелы, которые в несколько раз позволяют повысить эффективность стрельбы за счёт большего увеличения, измерения дальности до цели, более точного дальномера, а также расположения шкалы ввода углов прицеливания в поле зрения прицела», — отметили в ведомстве.

Наряду с этим снайперы прикрывают расчёты станковых гранатомётов АГС, которые ведут беглый огонь по вражеским позициям. Огонь гранатомётчиков корректируется снайпером-наблюдателем.

Опасная работа

Информации о боевой работе снайперов ВС РФ немного. В мае в ходе беседы с военкором RT DE Иваном Полянским мастера точной стрельбы рассказали, что в первую очередь пытаются устранять расчёты автоматических гранатомётов и пулемётчиков ВСУ. Один из собеседников сообщил, что смог поразить врага на дистанции 1 км 653 м.

Российские снайперы стараются действовать максимально скрытно, выбирая позиции, удобные для выполнения боевых задач и малозаметные для средств обнаружения противника, в том числе БПЛА. Работу снайперов затрудняют погодные условия, а также вражеские дроны и артиллерия.

Военкор RT DE Иван Полянский пообщался с российскими снайперами в ДНР

Также в мае RT опубликовал интервью снайпера спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Он возглавляет отряд, который занимается разведкой, обнаружением и ликвидацией вражеских диверсионно-разведывательных групп, снайперов, офицеров, представителей командования ВСУ, поддерживает штурмовые действия и иногда участвует в них.

В отряде Аида, помимо снайперов, — гранатомётчики, минёры, пулемётчики, водители, операторы БПЛА и переносных противотанковых комплексов. Как рассказал офицер, большое значение в работе снайпера имеет маскировка. Ночью он пользуется накидкой от обнаружения тепловизорами, а днём — маскировочными халатами, расцветка и структура которых зависят от особенностей местности.

Большое значение в организации боевой работы его группы имеют БПЛА, с помощью которых проводится разведка, вскрываются цели, сбрасываются осколочные гранаты на позиции противника.

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Сам Аид является специалистом по контрснайперской работе. В зоне СВО он уничтожил польского наёмника.

«Я долго его выслеживал. В день расплаты поляк пытался использовать тактику кукушки — тактику финских снайперов, то есть сидел на дереве, откуда лучше обзор, рассчитывая выследить меня. Его выдал хруст ветки. После моего выстрела он упал с дерева с дыркой в шее. На поверженном снайпере мы обнаружили армейский жетон польской регулярной армии», — рассказал Аид.

Также определённую известность в публичном пространстве получил снайпер морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Ярый. Офицер руководит группой тяжёлых снайперов, которая была создана на основе опыта Великой Отечественной войны и начального этапа СВО.

В задачи такого отряда входят контрснайпинг, ликвидация командиров и артиллерийских корректировщиков ВСУ, поддержка штурмовиков. Снайперы вооружены крупнокалиберными винтовками АСВК «Корд» и винтовками Lobaev Arms. Группа Ярого участвовала в тяжёлых боях за Павловку и Угледар.

Ранее военное ведомство России опубликовало кадры беседы со снайпером Центрального военного округа с позывным Кабан. Военнослужащий сообщил, что он и его боевые товарищи корректируют огонь артиллерии, гранатомётов и предоставляют целеуказание экипажам танков.

Тренировка снайперов штурмового отряда «Шторм»

© Пресс-служба Западного военного округа

Живую силу противника снайперы уничтожают также с помощью нового панкратического прицела 1П59 «Гиперон». Данное устройство обеспечивает автоматический ввод угла прицеливания в процессе измерения дальности до цели. «Гиперон» эффективнее штатного прицела ПСО-1 в 1,3—2 раза и даёт возможность винтовкам СВД и СВ-98 стрелять на дальность свыше 1 км.

В комментарии RT Максим Попенкер заявил, что эффективная работа современного снайпера в значительной мере зависит от качества дополнительных приспособлений — оптики, в том числе приборов ночного видения, дальномеров и глушителей, защищённой связи, которая позволяет корректировать огонь и безопасно обмениваться данными с другими подразделениями.

«Вдобавок я бы выделил большую потребность в приборах малошумной стрельбы. На кадрах из зоны СВО и с тренировок снайперов постоянно мелькают глушители. Можно с уверенностью сказать, что сегодня без них уже немыслима боевая работа. Данные изделия не дают вспышку и глушат звук, то есть не демаскируют позицию снайпера, что особенно важно в городской застройке, где стрелок наиболее уязвим», — подчеркнул Попенкер.

Крупный калибр

Согласно имеющимся данным, российские снайперы применяют в зоне СВО широкую номенклатуру отечественных винтовок, не ограничиваясь легендарной СВД.

Среди наиболее распространённых образцов — винтовка «Корд» производства ОАО «Завод им. Дегтярёва» (ЗиД). На сегодняшний день используются модернизированные версии этого оружия, отличающиеся уменьшенной массой, увеличенным ресурсом стрельбы и прицельной дальностью до 2 км.

Как заявил в июне в эксклюзивном комментарии RT главный конструктор направления стрелково-пушечного вооружения ЗиД Роман Спирин, «Корд» отличается большим поражающим эффектом из-за высокой энергии пули. Винтовка способна пробить любой бронежилет, броню БТР, БМП и кирпичную стену.

«У нас есть подтверждённые примеры поражения целей на дальности до 2 км», — сообщил Спирин.

Ещё одним результативным оружием в зоне СВО оказались винтовки Lobaev Arms. В недавнем интервью телеканалу «Звезда» основатель компании Владислав Лобаев рассказал, что его самым дальнобойным серийным оружием является DXL-4M «Севастополь» c прицельной дальностью более 2 км.

Винтовка выполнена под натовский патрон .408 CheyTac (10,3 × 77 мм). Как утверждает Лобаев, в зоне СВО из «Севастополя» зафиксировано попадание по противнику на расстоянии 2,5 км.

Из других дальнобойных винтовок Lobaev Arms в зоне СВО применяется SVLK-14S «Сумрак». По словам Лобаева, это оружие хорошо показало себя на дистанциях до 2 км.

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На более коротких расстояниях, как говорит Лобаев, высокую эффективность показали модификации тактической винтовки TSVL-8 М3 «Берсерк».

По словам Максима Попенкера, опыт СВО позволяет сделать вывод, что на современном театре военных действий увеличивается дистанция снайперской стрельбы.

«Отсюда и спрос на качественные дальнобойные крупнокалиберные винтовки. Можно с уверенностью сказать, что такое оружие есть в России. Однако не менее важной задачей является создание линейки исключительно российских дневных и ночных прицелов. Тот же Lobaev Arms и другие наши предприятия сейчас над этим плотно работают», — сказал Попенкер.

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин заявил, что в перспективе отечественное снайперское оружие должно получить более эффективные боеприпасы российского производства.

«Современный снайпер большое внимание уделяет баллистике. Во многом она зависит от качества боеприпаса и пороха внутри него. Неслучайно разработчики снайперского оружия используют пули натовского калибра. СВО продемонстрировала необходимость отказа от штатных боеприпасов и перевооружения на новые и более качественные снайперские патроны», — подытожил Бутырин.