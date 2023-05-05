Российский снайпер рассказал о снайперской работе украинских боевиков в Артёмовске
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«Наша работа заключается в выжидании... наблюдение за противником, все их передвижения», — рассказал он.
По его словам, у противника есть снайперы, но большинство из них «плохие снайпера».
«У них нет такого опыта, тем более в городском бою. Большинство — они нас очень боятся, когда мы выходим на позицию», — добавил он.
Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал видео из западной части Артёмовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои с боевиками ВСУ за каждый дом.