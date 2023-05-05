Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российский снайпер рассказал о снайперской работе украинских боевиков в Артёмовске

Короткая ссылка
Российский снайпер рассказал военкору RT Мураду Газдиеву о снайперской работе украинских боевиков в Артёмовске (Бахмуте).
Российский снайпер рассказал о снайперской работе украинских боевиков в Артёмовске
  • AP
  • © Libkos

«Наша работа заключается в выжидании... наблюдение за противником, все их передвижения», — рассказал он.

По его словам, у противника есть снайперы, но большинство из них «плохие снайпера».

«У них нет такого опыта, тем более в городском бою. Большинство — они нас очень боятся, когда мы выходим на позицию», — добавил он.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал видео из западной части Артёмовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои с боевиками ВСУ за каждый дом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить