Российский снайпер рассказал о снайперской работе украинских боевиков в Артёмовске

Российский снайпер рассказал военкору RT Мураду Газдиеву о снайперской работе украинских боевиков в Артёмовске (Бахмуте).

«Наша работа заключается в выжидании... наблюдение за противником, все их передвижения», — рассказал он.

По его словам, у противника есть снайперы, но большинство из них «плохие снайпера».

«У них нет такого опыта, тем более в городском бою. Большинство — они нас очень боятся, когда мы выходим на позицию», — добавил он.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал видео из западной части Артёмовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои с боевиками ВСУ за каждый дом.