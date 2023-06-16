Нестандартность и технологичность: сотрудник Тульского музея — о вкладе Германа Коробова в развитие стрелкового оружия

110 лет назад родился конструктор высокоточного стрелкового оружия Герман Коробов. Созданные им образцы не уступали по кучности стрельбы автоматам Калашникова. Кроме того, Коробов был одним из родоначальников линейки оружия в компоновке булл-пап — именно такими изделиями сейчас вооружены российские спецподразделения. О вкладе Коробова в развитие отечественной оружейной школы в интервью RT рассказал хранитель музейных предметов Тульского государственного музея оружия Александр Дергачёв.

— Как начинался профессиональный путь Германа Александровича Коробова? Что повлияло на его становление как конструктора огнестрельного оружия?

— Герман Александрович Коробов родился 16 июня 1913 года на Урале в семье почтового служащего. Инженерным делом он интересовался с самого детства. В 1930 году Коробов поселился в Белорецке (Свердловская область), где устроился учеником на сталепроволочный завод. Примерно в это же время он начал учёбу на вечернем отделении рабфака при Свердловском институте стали.

Высшее техническое образование Герман Александрович получил в 1937 году, когда окончил Уральский индустриальный институт им. С.М. Кирова. После этого был призван в Красную армию. Местом его срочной службы стала одна из авиационных частей Забайкальского военного округа, расположенная под Читой.

Я думаю, что именно там у него и сформировался глубокий профессиональный интерес к оружию. В Забайкалье Коробов осваивал специальность лётчика-наблюдателя скоростного бомбардировщика СБ, включая навыки применения пулемёта.

Так он «подружился» с новейшим на тот момент 7,62-мм пулемётом ШКАС конструкции Шпитального — Комарицкого, отличавшимся фантастической скорострельностью — до 1,8 тыс. выстрелов в минуту.

После изучения ШКАСа Коробов предложил увеличить темп стрельбы до 5 тыс. выстрелов в минуту. Для этого он составил чертежи револьверной схемы заряжания пулемёта.

Командование отправило их в штаб ВВС. Однако предложения лётчика были достаточно «сырыми» и потому не были реализованы. При этом их явно оценили, и в скором времени Коробову предложили должность конструктора в одном из двух ведущих бюро: московском ЦКБ-15, которым руководил Борис Гаврилович Шпитальный, либо в ЦКБ-14 (будущее Конструкторское бюро приборостроения) в Туле.

Герман Александрович остановил свой выбор на городе оружейников. С 1939 года он работал в ЦКБ-14, с 1969 года — в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ ССО в настоящее время — филиал КБП).

В разные годы его коллегами были такие прославленные отечественные конструкторы, как Михаил Евгеньевич Березин, Сергей Александрович Ярцев, Александр Александрович Волков, Игорь Яковлевич Стечкин, Николай Фёдорович Макаров, Николай Михайлович Афанасьев.

Молодой конструктор Герман Коробов

© Тульский государственный музей оружия

— Чем занимался Коробов в КБП в первые годы работы?

— ЦКБ-14 разрабатывал стрелково-пушечное вооружение, и Герман Александрович был вовлечён в эту работу. В частности, он изготовил компактную машинку для снаряжения патронами пулемётных лент ШКАСа и разработал шнековый магазин большой ёмкости для пистолета-пулемёта Дегтярёва.

Также Коробов предложил собственную конструкцию системы противоотскока для авиационной пушки Волкова — Ярцева ВЯ-23, что позволило запустить её в массовое производство.

В начале Великой Отечественной войны начинающий конструктор создал автоматический запал для воспламенения «коктейля Молотова». Но больше всего Коробова увлекала стрелковая тематика.

По воспоминаниям Германа Александровича, в 1941 году он разработал складной пистолет-пулемёт, который впоследствии он сравнивал с появившимся уже в 1990-е годы тульским пистолетом-пулемётом скрытого ношения ПП-90. К сожалению, ни образец Коробова, ни чертежи этого оружия не сохранились.

Всё это позволяет говорить, что конструкторский почерк Коробова ярко проявился в его молодые годы. Его подход заключался в нестандартных решениях, технологичности, компактности. Он был из тех людей, которые не плывут по течению, а порой идут против него.

Примером тому является разработка Германом Александровичем стрелкового ручного оружия в компоновке булл-пап (bullpup). Коробова по праву можно считать одним из первых советских конструкторов, который начал системно заниматься данным типом оружия.

ТКБ-408 — опытный армейский автомат в компоновке булл-пап

© Тульский государственный музей оружия

Особенность схемы булл-пап состоит в том, что механизмы автоматики находятся в прикладе, а ударно-спусковой механизм, спусковая скоба и рукоятка управления огнём — впереди приёмного окна магазина. Это позволяет сократить общую длину оружия. Оно становится более компактным, при этом без уменьшения длины ствола и с сохранением всех основных боевых характеристик.

Преимуществом булл-пап перед классической компоновкой также является удобство при выполнении задач в узких пространствах и при стрельбе из-за преград.

В 1946 году Коробов заявил на конкурс по созданию для советской армии автомата под патрон 7,62 × 39 образца 1943 года (промежуточный патрон с невыступающей закраиной конструкции Николая Михайловича Елизарова и Бориса Владимировича Сёмина) свою модель — ТКБ-408, выполненный в компоновке булл-пап. Его автомат был короче на 20 см, чем образцы конкурентов.

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В открытых источниках можно встретить данные о том, что ТКБ-408 был недостаточно надёжен и снят с испытаний после первого этапа. Это действительно так. Но если более детально изучить источники, то можно отметить, что недостатки были у всех представленных на конкурс образцов, в том числе у прототипа легендарного АК-47, который впоследствии стал победителем.

После первой неудачи Герман Александрович пришёл к выводу, что есть возможность создать оружие более лёгкое, простое, технологичное и имеющее лучшую кучность стрельбы, чем автомат Калашникова. Поэтому он достаточно долго доводил свои последующие образцы до соответствия требованиям Министерства обороны.

В результате по нескольким важным параметрам автоматы Коробова, созданные после конкурса 1946 года, существенно превосходили АК.

— Тем не менее оружие Коробова проиграло конкуренцию АК…

— Да, но именно в условиях конкуренции рождаются по-настоящему эффективные идеи и образцы, а в Советском Союзе в сфере стрелкового вооружения работали действительно выдающиеся конструкторы.

Я хочу сказать, что участие в конкурсах образцов Коробова, отличающихся высокими ТТХ, способствовало созданию Михаилом Тимофеевичем Калашниковым своего автомата таким эффективным, каким его знают во всём мире.

ТКБ-454

© Тульский государственный музей оружия

Помимо булл-папа, визитной карточкой Германа Александровича являлась автоматика с полусвободным, с принудительным торможением затвором. Она была реализована в автомате ТКБ-454, созданном в 1948 году.

Оружие имело классическую компоновку, но в нём отсутствовали газоотводный узел и механизм жёсткого запирания канала ствола. Результаты труда Коробова не могут не впечатлять. Ему удалось существенно облегчить автомат и, что немаловажно, свести к минимуму отдачу при выстреле. В итоге при стрельбе из неустойчивых положений ТКБ-454 не подбрасывало так сильно, как АК-47.

На испытаниях ТКБ-454 уверенно превзошёл образец Калашникова по кучности и удобству стрельбы. Более того, схема автоматики с полусвободным затвором доказала свою надёжность. Позднее сам Калашников признал факт более точной стрельбы из автомата Коробова.

В дальнейшем Коробов усовершенствовал ТКБ-454. Оружие получило обозначение ТКБ-517. Конструктор создал две модификации: первая — с деревянным прикладом, вторая — со складным металлическим прикладом для десанта и экипажей бронетехники.

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В конце 1950-х годов на основе этого автомата Коробов разработал ручные пулемёты ТКБ-516 и ТКБ-523. Последний образец отличала возможность использования как ленточного, так и магазинного питания. Конструкция приёмника пулемётной ленты позволяла быстро отнимать его, а в освободившееся окно помещать магазин от 7,62-мм автомата АК. Коробка для патронной ленты и сама лента были от ручного пулемёта Дегтярёва РПД-44.

Автомат ТКБ-517, пулемёты ТКБ-516 и ТКБ-523 вновь составили конкуренцию аналогичным образцам Калашникова. И в очередной раз они превзошли по кучности прототипы автомата Калашникова АКМ и ручного пулемёта Калашникова РПК.

В своих воспоминаниях Михаил Тимофеевич подчёркивал, что соревнование с Коробовым служило для него стимулом совершенствовать своё оружие, генерировать оригинальные идеи и внедрять новые технические решения.

Он называл Германа Александровича «талантливым разработчиком оружия». По его словам, на полигонных испытаниях чаша весов постоянно колебалась и решающим фактором становились не ТТХ (тактико-технические характеристики. — RT), а превосходство по надёжности. Калашников признавал талант своего конкурента и отмечал, что конкурсы он выигрывал с большим трудом.

Пулемёт ТКБ-523

© Тульский государственный музей оружия

С 1968 года Коробов принимал участие в конкурсах на автомат под 5,45-мм малоимпульсный патрон. Предложенный им автомат ТКБ-072 был изготовлен по безударной схеме с использованием эффекта сбалансированной автоматики и имел два режима стрельбы: низкий — до 500 выстрелов в минуту для стрельбы из положения «лёжа с упора» и высокий — до 2,2 тыс. выстрелов в минуту для стрельбы из положения «стоя с руки», за счёт которого, собственно, и обеспечивалась высокая кучность.

Однако ТКБ-072 показался заказчикам сложным. Коробов был вынужден убрать режим с высоким темпом стрельбы, который был главным преимуществом его изделия. Победителем конкурса стал автомат Калашникова АК-74.

— За счёт каких технических решений Коробову удавалось превосходить АК?

— Я уже говорил про новые схемы автоматики и компоновки. Кроме того, Герман Александрович, если помните, по образованию был специалистом по металлообработке и в своих конструкциях старался минимизировать «фрезерную работу».

При создании его образцов широко применялись листовая сталь, штамповка и точечная сварка. Такие методы снижали трудоёмкость изготовления деталей и позволяли уменьшить вес оружия до 3,1—3,8 кг.

ТКБ-072

© Тульский государственный музей оружия

— Какой образец Коробова вы считаете самым необычным?

— У Германа Александровича было достаточно таких моделей. В 1960-е годы Коробов вернулся к работам над оружием по схеме булл-пап. Широко известна линейка его автоматов ТКБ-022. Это были лёгкие малогабаритные автоматы, имевшие пластиковый корпус. Выглядели они крайне необычно.

Но даже на их фоне трёхствольный автомат ТКБ-059, созданный в 1964 году под 7,62-мм патрон, поражает воображение. Коробов считал (и в итоге доказал), что проблему кучности автомата при автоматической стрельбе из неустойчивых положений стрелка решает более высокий темп стрельбы. Свои наработки по изучению эффективности стрельбы короткой высокотемповой очередью, или залпом, как одним из вариантов обеспечения надёжного поражения цели при стрельбе, он положил в основу своей разработки.

Автомат был выполнен в компоновке булл-пап. Коробов применил три горизонтально расположенных ствола, объединённых в один блок на подвижном лафете. Стволы запирались единым клиновым затвором. Питание осуществлялось одновременно для всех стволов из оригинального трёхсекционного магазина. При выстреле получался трёхпульный залп за 0,1 с, что соответствует теоретическому темпу стрельбы 1,8 тыс. выстрелов в минуту.

Трёхствольный автомат Коробова

© Тульский государственный музей оружия

ТКБ-059 — один из многочисленных экспериментов с целью повышения кучности стрельбы. Оружие было весьма компактным, но не очень эргономичным и конструктивно сложным.

Была ли реальная потребность в таком оружии? Скорее всего, оно могло бы пригодиться бойцам сил специального назначения для подавления огневых точек.

ТКБ-059 не был принят на вооружение, но оставил свой след, доказав, по крайней мере на мой взгляд, жизнеспособность идеи многоствольного оружия. Приведу пример: более десяти лет назад израильтяне создали двуствольный автомат Gilboa Snake. Оружие было разработано как раз для нужд спецподразделений, которым часто требуется подавить противника шквальным огнём.

— Почему, как вы думаете, Минобороны СССР скептически относилось к схеме булл-пап и образцам Коробова?

— Здесь целый комплекс причин, основная из которых — стремление военных ведомств обеспечить солдата надёжным, простым по конструкции и неприхотливым в эксплуатации оружием. Этим требованиям как раз полностью соответствовал и продолжает соответствовать АК.

Булл-пап и другие образцы Коробова имели некоторые нюансы, которые априори требуют более тщательного ухода за оружием, а в некоторых случаях (сборка-разборка. — RT) и специального обучения стрелков. Так в итоге и получилось. Оружие по схеме булл-пап прочно вошло в арсенал различных спецподразделений, но произошло это в конце 1980-х и в 1990-е годы.

Большое значение для военных имел такой фактор, как возможность массового производства оружия. Военные выбирали АК ещё и из соображений унификации оружия.

Николай Афанасьев (слева), Михаил Калашников, Герман Коробов

© Тульский государственный музей оружия

Считалось, что отработка образцов других конструкторов, в том числе Коробова, нецелесообразна, так как они не могут иметь преимуществ перед образцами Калашникова, освоенными в производстве и проверенными в войсках, что упрощало принятие на вооружение его модификаций. Военное руководство выбрало стабильность и гарантированную уверенность в надёжности АК.

— Я правильно понимаю, что автоматы Коробова так и не были приняты на вооружение?

— Да, это так. Видимо, по этой причине его имя осталось в тени, оно малоизвестно широкой аудитории. Однако вклад Коробова в развитие отечественной оружейной мысли значителен.

По мере сил до конца жизни (Коробов скончался в 2006 году. — RT) он работал в ЦКИБ ССО. Герман Александрович был частым гостем нашего музея, где хранится достаточно богатая коллекция его автоматов. Герман Александрович был смелым экспериментатором, как говорили его коллеги, опережал своё время, внедряя и развивая компоновку булл-пап, автоматику с полусвободным затвором и другие оригинальные технические новшества. Да, он всегда оказывался вторым, но без него не было бы первых — прежде всего Калашникова.