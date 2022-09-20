РИА Новости: десятки целей на Украине уничтожены при помощи винтовок «Сумрак»
Отмечается, что винтовки Lobaev Arms показывают высокую эффективность.
«В частности, из SVLK-14S «Сумрак» уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — приводит РИА Новости сообщение.
Также сообщается, что в ходе спецоперации используется несколько видов винтовок Lobaev Arms.
Ранее сообщалось, что действующие на Украине спецподразделения армии России получили на вооружение новейшие снайперские винтовки Чукавина.