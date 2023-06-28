Бронированный вездеход: Минобороны РФ досрочно получит транспортёр ДТ-10ПМ «Витязь»

Машиностроительная компания «Витязь» досрочно выполнила контракт с Минобороны РФ, отгрузив последний изготовленный в его рамках двухзвенный гусеничный транспортёр ДТ-10ПМ. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Этот вездеход обладает высокой проходимостью и манёвренностью, может преодолевать водные преграды. Военные эксперты подчёркивают, что оснащение подразделений ВС РФ такими транспортёрами значительно расширит возможности российских военных в Арктике и других регионах с труднопроходимой местностью.

Машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») досрочно поставила Минобороны последний из заказанных по контракту гусеничных транспортёров ДТ-10ПМ. Об этом сообщили в «Ростехе».

«Машиностроительная компания «Витязь» досрочно выполнила контракт с Министерством обороны РФ, заключённый в рамках государственного оборонного заказа. На днях заводчане отгрузили военному ведомству последнюю из заказанных машин — двухзвенный гусеничный транспортёр ДТ-10ПМ», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Cочетание в ДТ-10ПМ таких качеств, как высокая проходимость и манёвренность, скорость передвижения и запас хода, грузоподъёмность и плавучесть, а также возможность преодоления препятствий и водных преград с полной нагрузкой позволяют считать, что двухзвенные транспортёры «Витязь» не имеют аналогов, отметили в «Ростехе».

Всепогодное применение

ДТ-10ПМ представляет собой амфибийный бронированный вариант двухзвенного гусеничного транспортёра ДТ-10. Он выпускается АО «Машиностроительная компания «Витязь», которая производит целый ряд двухзвенных транспортёров на нужды Минобороны РФ.

По данным компании, конструкция вездехода, состоящая из двух звеньев на гусеничном ходу, обеспечивает высокую проходимость ДТ-10ПМ во все времена года по труднодоступной местности в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети (болота, заболоченная местность, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы).

Вездеход ДТ-10ПМ в Арктике

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Кроме того, он обладает высокой проходимостью по пересечённой местности с подъёмами и рвами, может эксплуатироваться при температурах от -45 °С до +40 °С, а также преодолевать водные преграды без дополнительной подготовки.

Высокую проходимость ДТ-10ПМ обеспечивают четыре широкие резинометаллические гусеницы со стальными поперечинами в сочетании с опорными катками автомобильного типа с губчатой камерой и независимой торсионной подвеской. Кроме того, применение специальных полиуретановых элементов конструкции предотвращает обледенение ведущих и направляющих колёс, указывает производитель транспортёра.

Грузоподъёмность ДТ-10ПМ составляет 10 т при общей массе в снаряжённом состоянии до 23,5 т. Мощность двигателя транспортёра — 710 л. с., максимальная скорость движения по суше — 44 км/ч, максимальная скорость на плаву — 5 км/ч. Запас хода по топливу — 700 км.

Стоит отметить, что транспортёры «Витязь» активно используются как платформа для создания новых видов вооружения для использования в экстремальных условиях, в том числе в Арктике.

Так, на базе ДТ-10ПМ специалистами ЦНИИ «Буревестник» было создано самоходное орудие «Магнолия».

На заднем корпусе «Магнолии» установлено орудие 2А80 калибра 120-мм, которое сочетает в себе основные боевые качества пушки, гаубицы и миномёта. Оно может вести огонь на расстоянии до 10 км в зависимости от типа снарядов. Скорострельность орудия — десять выстрелов в минуту, боекомплект состоит из 80 снарядов.

В свою очередь, на базе более тяжёлого транспортёра ДТ-30ПМ с изменённым задним корпусом были созданы арктические ЗРК «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».

Досрочная сдача

Военный обозреватель полковник запаса Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что машиностроительной компании «Витязь» удалось выполнить контракт досрочно, несмотря на то что она находится под санкциями.

«Выполнить контракт досрочно получилось благодаря слаженной работе сотрудников компании «Витязь». Их можно только поздравить, они молодцы. Особенно учитывая тот факт, что компания находится под санкциями», — подчеркнул эксперт.

Двухзвенный гусеничный транспортёр ДТ-10П

РИА Новости

© Алексей Куденко

Данные транспортёры незаменимы для перевозки личного состава в экстремальных условиях, пояснил Виктор Литовкин.

«Пробираться через льды, глубокий снег на обычных грузовиках не всегда возможно, здесь выручают такие двухзвенные гусеничные транспортёры. Кроме того, на ДТ-10ПМ можно установить систему противовоздушной обороны, а также другие комплексы вооружений. Этот аппарат незаменим в условиях Арктики. ДТ-10ПМ может плавать, преодолевать различные торосы, трещины и прочее. Это очень хорошая машина», — сказал собеседник RT.

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В свою очередь, военный эксперт Андрей Клинцевич в разговоре с RT подчеркнул, что разнообразие климатических зон и труднопроходимых участков местности в России делает необходимым наличие подобных транспортёров у Минобороны РФ.

«В РФ есть разные трудные климатические зоны: болота, вечная мерзлота, глубокий снежный покров. Там требуется техника высокой проходимости. Опыт различных арктических экспедиций показал, что, помимо широкой гусеницы, важен также фактор её двухзвенности. Это помогает преодолевать различные преграды, будь то рвы или трещины, сугробы или что-то ещё. Поэтому в российской армии актуален вопрос подобного рода платформ, они сейчас внедряются в первую очередь в арктические подразделения», — пояснил эксперт.

Транспортёры ДТ-10ПМ также без дополнительной подготовки могут преодолевать водные преграды, и на них может быть установлен широкий спектр вооружений и оборудования, напомнил Андрей Клинцевич.

«Могут быть установлены зенитные комплексы, например «Панцирь», артиллерийские орудия или системы ПВО. Это полноценная единица техники, которая позволяет создать крайне комфортные условия для экипажа. Если на улице будет -50 °С и лютая пурга, приборы всё равно будут работать, а экипаж, не покидая машины, сможет фактически автономно жить, работать и наносить удары», — рассказал собеседник RT.

Кроме экстремальных условий, такие транспортёры могут использоваться и в болотистой местности на западе России и Белоруссии, добавил эксперт. Андрей Клинцевич подчеркнул, что оснащение транспортёрами ДТ-10ПМ значительно расширит возможности подразделений ВС РФ.