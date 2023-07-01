Предельная ставка по кредиту, акциз на напитки с сахаром и налоговые оформления: какие законы вступают в силу в июле

В июле лекарства для тяжелобольных детей освободят от НДС. Также начнёт действовать единый стандарт оформления компенсаций расходов на оплату ЖКУ и детские сады и снизится максимальная ставка по потребительским кредитам. Наряду с этим сахаросодержащие напитки начнут облагаться акцизом. Наконец, клиенты страховых компаний получат расширенные возможности обмена информацией и документами со страховщиком в электронной форме. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале RT.

Фонд «Круг добра» и НДС на детские лекарства

С 1 июля фонд «Круг добра» будет освобождён от НДС при реализации лекарств, не зарегистрированных в России и ввезённых в страну для лечения детей с тяжёлыми и редкими (орфанными) заболеваниями.

Речь идёт в том числе о последующей безвозмездной передаче этих препаратов медицинским и фармацевтическим организациям.

Единый стандарт оформления компенсаций расходов на оплату ЖКУ и детские сады

С 1 июля в России начнут действовать единые подходы к предоставлению компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников, среди которых ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф.

Как рассказали ранее в пресс-службе правительства, компенсации по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляются из федерального бюджета. Их величина составит до 50% от стоимости услуг в зависимости от установленных законом гарантий.

С этой же даты вступит в силу единый стандарт компенсации родителям части платы за детский сад ребёнка.

Максимальная ставка по потребительским кредитам

1 июля снижается максимальная ставка по потребительским кредитам. Вместо нынешнего 1% эта величина не сможет превышать 0,8% в день.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Наряду с этим снижена максимальная сумма всех платежей по договорам потребительского кредита сроком до одного года — с 150 до 130% от суммы предоставленного займа.

В дополнение к этому максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижено с 365 до 292% годовых.

Налоговые уведомления

С 1 июля 2023 года налоговые уведомления и требования об уплате задолженности по налогам на имущество и НДФЛ можно получить через личный кабинет на портале госуслуг.

Как заявили ранее в пресс-службе Федеральной налоговой службы, для получения услуги потребуется учётная запись на портале, а также подача уведомления о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме.

Пользователь сможет оплатить начисления из этих документов онлайн. Если выбрана онлайн-оплата налогов, то налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут приходить по почте, кроме отдельных случаев.

Для прекращения получения уведомлений следует также направить электронное заявление через портал.

Акциз на сахарные напитки

В России вводятся акцизы на содержащие сахар напитки. Величина ставки с 1 июля составит 7 рублей за 1 л. Как отметили в Госдуме, основная задача нового механизма — оздоровление населения за счёт уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.

Речь идёт о напитках, содержащих сахар, сахарный сироп или мёд, если объёмная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка, а этилового спирта — 1,2%. Соки, морсы и нектары будут исключением из этого порядка.

Пенсии за рубежом

С 1 июля россияне, которые проживают за рубежом, смогут подтвердить право на получение пенсии онлайн через портал госуслуг.

РИА Новости

© Александр Кряжев

В прошлом для подтверждения своего права на пенсию требовалось лично обратиться в дипломатическое представительство РФ или в Фонд пенсионного и социального страхования, однако теперь заявление можно отправить в электронном виде.

Поддержка социально ориентированных НКО

С 14 июля в России расширятся меры информационной поддержки, которую могут получать социально ориентированные некоммерческие организации (НКО).

В частности, государство поможет защитить сайты некоммерческих организаций от хакерских атак, а также окажет поддержку в создании официальных сайтов.

Электронное взаимодействие со страховщиком

С 15 июля будут расширены возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования.

Применительно к ОСАГО с этого дня страховые компании должны будут обеспечить возможность предоставления страховщику документов при оформлении ДТП по европротоколу с подачей заявления через портал «Госуслуги».

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Наряду с этим страховые компании смогут в добровольном порядке предоставлять полный сервис онлайн-урегулирования. Возможность оформить выплату по ОСАГО традиционным способом через посещение офиса при этом сохраняется.

Банк экстремистских материалов

С 15 июля начнёт работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов, оператором которого выступит Министерство юстиции.

Содержащиеся в нём сведения будут иметь ограниченный доступ. Пользоваться ими в рамках противодействия экстремистской деятельности и мониторинга смогут МВД, Генпрокуратура, ФСБ, Следственный комитет, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФТС, Росгвардия и Верховный суд.

Передача оружия для охоты для временного использования

С этого же дня собственники охотничьего оружия смогут передавать его гражданам РФ и иностранным гражданам для временного ношения и использования в целях охоты.

Речь идёт о собственниках оружия из числа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в сфере охотничьего хозяйства и физических лиц.

Передавать оружие можно лицам, имеющим охотничий билет, а также разрешение на хранение, ношение и использование охотничьего оружия.