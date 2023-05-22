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Автоюрист Колпаков дал советы по оформлению ДТП в рамках «Европротокола»

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Автоюрист Григорий Колпаков рассказал о нюансах оформления ДТП в рамках «Европротокола».
Автоюрист Колпаков дал советы по оформлению ДТП в рамках «Европротокола»
  • АГН «Москва»

«Даже когда на место аварии приезжают инспекторы ДПС, они часто рекомендуют водителям быстро оформить «Европротокол» и убрать автомобили с дороги. Но если полис недействителен, поддельный или в нём неверные данные, то страховая компания в связи с этим откажет в выплате», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если аварию оформили только по «Европротоколу» без фиксации обстоятельств сотрудниками ГИБДД, то с взысканием ущерба с виновника ДТП через суд могут возникнуть серьёзные проблемы.

Проверить наличие полиса ОСАГО и его действительность можно в специальном онлайн-сервисе на сайте Российского союза автостраховщиков. Кроме того, Колпаков советует убедиться, что предоставленный вторым участником аварии полис оформлен именно на тот автомобиль, который участвовал в ДТП.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал советы водителям-новичкам по выбору автомобиля. По его словам, не стоит покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.

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