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В Госдуме рассказали об индексации пенсий для некоторых групп граждан с 1 августа

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что ближайшая индексация пенсий в стране ожидается 1 августа.
В Госдуме рассказали об индексации пенсий для некоторых групп граждан с 1 августа
  • РИА Новости

С 1 января 2023 года для неработающих пенсионеров страховая пенсия выросла на 4,8%. Вместе с тем социальную с 1 апреля проиндексировали на 3,3% в дополнение к повышению на 10% в июне 2022-го, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

Что касается работающих пенсионеров, то они получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, но без учёта плановых индексаций.

«Пенсии для работающих пенсионеров вырастут с 1 августа, исходя из заработанного ими за 2022 год количества пенсионных коэффициентов. Но там небольшая сумма повышения, потому что оно происходит максимально на три пенсионных коэффициента», — отметила Бессараб.

Ранее старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва в беседе с URA.RU заявила, что россияне могут лишиться пенсии в случае переезда в другую страну.

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