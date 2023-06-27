Материал-невидимка: в РФ началось серийное производство маскировочного комплекса для танков «Накидка»

Специальный защитный материал «Накидка» производства НИИ стали, обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой бронетехники в широком диапазоне длин волн, вышел на серийное производство и начал поступать для использования в условиях боевых действий. Об этом сообщается на сайте «Ростеха», куда входит НИИ. «Накидка» защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, её деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку. Эксперты отмечают, что оснащение «Накидкой» российских танков значительно повысит их живучесть на поле боя, защитив от поражения западным высокоточным оружием.

Комплекс средств снижения заметности «Накидка», созданный с помощью специальных материалов, значительно снижающих заметность бронетехники, выпускается серийно и уже начал поступать для использования в условиях боевых действий. Об этом сообщается на сайте «Ростеха», в который входит производитель комплекса — НИИ стали.

«Специальный защитный материал «Накидка» производства НИИ стали, обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для использования в условиях боевых действий. В частности, ряд предприятий отечественного машиностроения уже получили первые образцы «Накидки» от НИИ стали для укомплектования этим средством защиты производимых танков», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

В «Ростехе» отметили, что бронетанковая техника выводится из строя не только противотанковыми средствами, но и в результате артиллерийских обстрелов или ракетных атак с больших дистанций. При этом такие обстрелы происходят после обнаружения техники с помощью спутниковых или авиационных средств разведки, подчёркивают в госкорпорации, а очевидным противодействием этому является маскировка техники.

«Одним из основных элементов этого комплекса является специальный материал «Накидка». Она защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, её деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку. Сегодня «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий», — отмечается на сайте «Ростеха».

Секретные материалы

Об использовании российскими танковыми подразделениями нового вида маскировки стало известно в апреле этого года. Тогда в сети появились кадры с танком Т-90М «Прорыв», который был покрыт специальными чехлами поверх брони и динамической защиты.

Затем агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что силы РФ в рамках спецоперации на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в ЛНР

РИА Новости

«Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», — рассказал источник РИА Новости.

По данным источника, эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолётами-разведчиками. Она может быть выполнена в камуфлирующих цветах, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне. Различные виды такой маскировки применяются не только на танках Т-90М, но и на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», заявил собеседник агентства.

По данным разработчика комплекса НИИ стали, данный комплекс предназначен для снижения демаскирующих признаков техники в оптическом, инфракрасном и радиолокационным диапазонах длин волн.

«Основу комплекса составляет специальный многослойный РПМ «Накидка», который в виде секций навешивается на защищаемый объект, снижая в десятки раз отражения от него в ИК и РЛ диапазонах», — сообщается на сайте компании разработчика.

В НИИ стали отмечают, что вместе с «Накидкой» могут применяться другие поглощающие материалы и покрытия. Это позволяет повысить эффективность маскировки. Снижение заметности в оптическом диапазоне достигается применением деформирующего окрашивания техники специальными эмалями, подчеркнули разработчики.

Согласно данным из открытых источников, «Накидка» изготавливается из специального синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, температура внешней поверхности которого соответствует температуре окружающего воздуха. Комплект защиты для танка может включать в себя до 10 деталей, которые закрепляются на основных элементах машины: башне, лобовой броне, крыше моторного отсека и других.

Покрытие данным материалом позволяет разогретой машине слиться с окружающей местностью и пропасть из поля зрения оптико-электронных систем. Это также позволяет сбить с толку тепловые системы наведения ракет таких комплексов, как Javelin. Разработчики «Накидки» утверждают, что использование комплекса делает практически невозможным эффективное применение высокоточного оружия по технике, укрытой им.

Улучшенная маскировка

Основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в беседе с RT отметил, что поступление «Накидки» в серийное производство значительно расширит возможности подразделений ВС РФ по маскировке бронетанковой техники.

«Материал «Накидка» действительно снижает заметность техники. Её используют для маскировки техники путём изменения визуального вида, температурного силуэта или фона, а также изменения радиолокационного образа. Таким образом можно замаскировать, например, танк, чтобы противник не смог обнаружить и идентифицировать его с помощью инфракрасных радиолокационных и визуальных средств», — пояснил эксперт.

Тепловизионный прибор разведки «Катран-4»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Дмитрий Корнев подчеркнул, что, в связи с распространением на современных театрах военных действий беспилотников и тепловизоров, специальные средства для искажения образа танков и других тяжёлых машин являются очень востребованными.

«Они значительно повышают выживаемость любой техники, поэтому нужны любой армии в мире», — подчеркнул собеседник RT.

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Начало серийного производства «Накидки» и её использования обеспечит более продолжительную живучесть танков на поле боя, отметил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Я увидел «Накидку» несколько лет назад на выставке в Нижнем Тагиле. Большая радость, конечно, что дошло до серийного производства. Этот материал снижает заметность объекта, который он накрывает, в радиолокационном и тепловом диапазонах. Таким образом, все основные средства разведки: тепловизоры и радиолокационные станции, а также системы наведения значительно теряют свою эффективность. Все современные средства поражения западного производства с головками самонаведения превращаются в ненужный хлам», — рассказал эксперт.

Сергей Суворов также добавил, что в борьбе с беспилотниками, оснащёнными обычными средствами обнаружения — камерами оптического диапазона, помогает стандартная маскировка.

«Это и специальные сетки, и складки местности, растительность на местности. В свою очередь «Накидка» не является панацеей в борьбе со средствами обнаружения широкого диапазона, однако она уже доказала свою эффективность», — отметил эксперт.

При этом, по словам Суворова, в зоне СВО «Накидки» уже используются.

«Причём применение такой защиты не является единичным случаем. Её довольно широко используют. Естественно, в дальнейшем средства маскировки будут только совершенствоваться. Будут подбираться и разрабатываться новые материалы, которые будут поглощать различные излучения и защищать танки от обнаружения», — заключил эксперт.