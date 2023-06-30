Быстрый и манёвренный: как танк Т-80 выполняет боевую работу в зоне СВО
Минобороны РФ опубликовало кадры применения основного боевого танка (ОБТ) Т-80 Воздушно-десантных войск РФ в зоне СВО.
«Расчётами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укреплённый опорный пункт. Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнём из штатного вооружения танка Т-80, приданного десантникам», — говорится на сайте военного ведомства.
Уточняется, что экипаж ОБТ оперативно выдвинулся в заданную локацию и запросил координаты позиции противника. После этого Т-80 открыл огонь из 125-мм пушки и уничтожил опорный пункт ВСУ.
29 июня Минобороны России сообщило об успешном применении глубоко модернизированного танка Т-80БВМ на Купянском направлении для поддержки мотострелковых войск. Экипаж вёл стрельбу с закрытой огневой позиции (ЗОП) на дальности 9,5 км по бронетехнике ВСУ.
- Работа Т-80БВМ на Купянском направлении
На опубликованном видео наводчик-оператор Т-80 с позывным Маэстро рассказал, что ему с сослуживцами удалось поразить БМП Bradley американского производства. Данный экипаж является одним из самых результативных в своём подразделении.
«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километра, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley», — заявил Маэстро.
Весной Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы пары Т-80, которая получила задачу уничтожить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), вооружённую стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатомётами. Вражеский отряд двигался в сторону российских позиций, но был ликвидирован.
«Боевые машины отработали по противнику и скрылись за рельефом местности. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи убыли в район ожидания», — сообщили в Минобороны России.
В комментарии командир одного из танков с позывным Кадет рассказал, что приоритетными целями для Т-80 являются огневые точки и бронетехника ВСУ.
«Это миномётные расчеты, ДРГ противника с АГС, с другим тяжёлым вооружением. Также уничтожение бронетехники противника — танков, БТР, БМП — и для поддержки наступления пехоты», — пояснил Кадет.
Огневая мощь и защита
По данным Минобороны РФ, экипажи Т-80 сковывают действия подразделений ВСУ, предотвращают попытки врага вести наступательные действия и поддерживают атаки пехоты на позиции противника. Огонь из танков корректируется с помощью беспилотников, они же фиксируют попадание по целям.
В зоне СВО экипажи Т-80 широко практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций. Это означает, что танк не стреляет прямой наводкой, а используется фактически как полевое артиллерийские орудие. Таким образом танкисты поражают цели вне зоны видимости и сильно снижают риск попадания под огонь противника.
«Можно успешно поражать цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная боевая техника», — отмечают в Минобороны РФ.
- Т-80 российской армии в зоне СВО
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Наряду с этим, по информации военного ведомства, в зоне СВО танкисты нередко используют такой сложный тактический элемент, как фланговая стрельба в движении, что тоже повышает выживаемость экипажа на поле боя. Семейство Т-80 применяется общевойсковыми подразделениями, десантниками и морскими пехотинцами.
«Т-80 предназначен для комплектования мотострелковых и танковых подразделений, повышения их огневой мощи. Танк выполнен по классической компоновочной схеме. Броневая защита позволяет экипажу выполнять боевые задачи при сильном огневом воздействии противника», — говорится в материалах Минобороны РФ.
Главная особенность танков этого семейства — наличие газотурбинного двигателя (ГТД). Он практически не требует прогрева, обеспечивает танку высокую скорость (более 70 км/ч) и манёвренность. За эти качества в войсках Т-80 называют «летающим» танком.
Кроме того, газотурбинный силовой агрегат отличается бездымным выпуском газов, малошумностью, отсутствием больших нагретых поверхностей, что, как считают военные, «создаёт хорошие условия для маскировки».
Условным недостатком ГТД военные эксперты называют его «прожорливость» — расход топлива на Т-80 значительно больше, чем на модернизированных Т-72 и Т-90, которые оснащаются дизельной силовой установкой В-92С2Ф.
Первоначально на Т-80 устанавливался двигатель мощностью 1000 л.с., но современные модификации получают доработанный более экономичный ГТД на 1250 л.с.
Одной из них является Т-80БВ разработки «Омсктрансмаша». Сибирские специалисты оснастили машину многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. Масса «летающего» танка составляет 46 т, без дозаправки он может проехать около 500 км.
«На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя. Повышение командной управляемости танка Т-80БВ обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции «Акведук». Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт», — сообщили в Минобороны.
Самой совершенной версией «восьмидесятого» является Т-80БВМ, которая также оснащается «Реликтом», противокумулятивными решётчатыми экранами, прицелом «Сосна-У» и доработанным ГТД. По данным «Ростеха», средства защиты обновлённого ОБТ способны обезопасить его даже от попадания современных снарядов тандемного типа.
- Т-80БВМ ВС РФ
- © Министерство обороны РФ
Кроме того, как сообщают в госкорпорации, Т-80БВМ получил стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Благодаря модернизации, повысились основные боевые качества танка, в том числе огневая мощь, подвижность и командная управляемость.
По информации Минобороны РФ, в танке Т-80БВМ обеспечена всеракурсная защита от современных противотанковых средств. Также был снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнём.
«Танки Т-80БВМ обладают улучшенными характеристиками манёвренности и мобильности, оснащены новыми устройствами, повышающими боевую эффективность, уровень защиты и надёжности эксплуатации в экстремальных условиях», — говорится в материалах военного ведомства.
Модернизационный потенциал
Как заявил в комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин, Т-80БВМ можно назвать лучшим отечественным танком. По словам эксперта, в зоне СВО «летающий» показал высокую эффективность в поражении целей, в том числе с закрытых огневых позиций, благодаря современным органам управления и отлаженному взаимодействию с БПЛА, вертолётами и разведчиками.
«Т-80 — это прежде всего скорость и манёвренность, которую обеспечивает газотурбинный двигатель. Это его основное преимущество, и оно ярко проявилось в ходе СВО. Помимо этого, «восьмидесятый», и прежде всего его современные версии, способны получать информацию от внешних источников. Это позволяет ему быстро наносить удары по противнику, причём весьма точно, даже когда огонь ведётся с закрытых огневых позиций», — подчеркнул Литовкин.
Он полагает, что с учётом опыта СВО целесообразно продолжение модернизации линейки Т-80. По мнению собеседника RT, на танк можно установить комплекс активной защиты (КАЗ), который с помощью осколков разрушает вражеский боеприпас.
«Я думаю, что в Т-80 можно ещё многое улучшить — это системы активной и пассивной защиты, средства связи. Но в данный момент, на мой взгляд, ресурсы промышленности необходимо сконцентрировать на том, чтобы Т-80БВМ выпускались массово и быстро ремонтировались», — рассуждает Литовкин.
В свою очередь, в разговоре с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что на «восьмидесятый» можно установить более современную цифровую электронику, которая повысит уровень автоматизации процессов управления и ситуационную осведомлённость экипажа.
«В зоне СВО Т-80 проявил себя очень достойно. Он абсолютно актуален, имеет великолепную систему целеуказания и управления огнём. Но при этом дальнейшая доработка Т-80, конечно же, необходима. У танка большой модернизационный потенциал, чем обязательно нужно воспользоваться, устанавливая, например, современную цифровую аппаратуру», — резюмировал Матвийчук.
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