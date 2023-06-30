Быстрый и манёвренный: как танк Т-80 выполняет боевую работу в зоне СВО

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы танка Т-80 одного из подразделений Воздушно-десантных войск. Экипаж машины уничтожил укреплённый опорный пункт ВСУ. Военное ведомство также сообщило об успешном применении глубоко модернизированного танка Т-80БВМ на Купянском направлении. Танк поразил американскую БМП Bradley, находясь от неё на расстоянии 9,5 км. По мнению экспертов, в зоне СВО «восьмидесятый» показал высокую эффективность в поражении целей, в том числе с закрытых огневых позиций. Специалисты также отмечают, что линейка Т-80 обладает большим модернизационным потенциалом, что позволяет оснастить эти машины современной цифровой электроникой.

Минобороны РФ опубликовало кадры применения основного боевого танка (ОБТ) Т-80 Воздушно-десантных войск РФ в зоне СВО.

«Расчётами БПЛА ВДВ была обнаружена группа боевиков, засевшая в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укреплённый опорный пункт. Координаты позиций противника незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнём из штатного вооружения танка Т-80, приданного десантникам», — говорится на сайте военного ведомства.

Уточняется, что экипаж ОБТ оперативно выдвинулся в заданную локацию и запросил координаты позиции противника. После этого Т-80 открыл огонь из 125-мм пушки и уничтожил опорный пункт ВСУ.

29 июня Минобороны России сообщило об успешном применении глубоко модернизированного танка Т-80БВМ на Купянском направлении для поддержки мотострелковых войск. Экипаж вёл стрельбу с закрытой огневой позиции (ЗОП) на дальности 9,5 км по бронетехнике ВСУ.

Работа Т-80БВМ на Купянском направлении

На опубликованном видео наводчик-оператор Т-80 с позывным Маэстро рассказал, что ему с сослуживцами удалось поразить БМП Bradley американского производства. Данный экипаж является одним из самых результативных в своём подразделении.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километра, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley», — заявил Маэстро.

Весной Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы пары Т-80, которая получила задачу уничтожить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), вооружённую стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатомётами. Вражеский отряд двигался в сторону российских позиций, но был ликвидирован.

«Боевые машины отработали по противнику и скрылись за рельефом местности. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи убыли в район ожидания», — сообщили в Минобороны России.

В комментарии командир одного из танков с позывным Кадет рассказал, что приоритетными целями для Т-80 являются огневые точки и бронетехника ВСУ.

«Это миномётные расчеты, ДРГ противника с АГС, с другим тяжёлым вооружением. Также уничтожение бронетехники противника — танков, БТР, БМП — и для поддержки наступления пехоты», — пояснил Кадет.

Огневая мощь и защита

По данным Минобороны РФ, экипажи Т-80 сковывают действия подразделений ВСУ, предотвращают попытки врага вести наступательные действия и поддерживают атаки пехоты на позиции противника. Огонь из танков корректируется с помощью беспилотников, они же фиксируют попадание по целям.

В зоне СВО экипажи Т-80 широко практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций. Это означает, что танк не стреляет прямой наводкой, а используется фактически как полевое артиллерийские орудие. Таким образом танкисты поражают цели вне зоны видимости и сильно снижают риск попадания под огонь противника.

«Можно успешно поражать цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная боевая техника», — отмечают в Минобороны РФ.

Т-80 российской армии в зоне СВО

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Наряду с этим, по информации военного ведомства, в зоне СВО танкисты нередко используют такой сложный тактический элемент, как фланговая стрельба в движении, что тоже повышает выживаемость экипажа на поле боя. Семейство Т-80 применяется общевойсковыми подразделениями, десантниками и морскими пехотинцами.

«Т-80 предназначен для комплектования мотострелковых и танковых подразделений, повышения их огневой мощи. Танк выполнен по классической компоновочной схеме. Броневая защита позволяет экипажу выполнять боевые задачи при сильном огневом воздействии противника», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Главная особенность танков этого семейства — наличие газотурбинного двигателя (ГТД). Он практически не требует прогрева, обеспечивает танку высокую скорость (более 70 км/ч) и манёвренность. За эти качества в войсках Т-80 называют «летающим» танком.

Кроме того, газотурбинный силовой агрегат отличается бездымным выпуском газов, малошумностью, отсутствием больших нагретых поверхностей, что, как считают военные, «создаёт хорошие условия для маскировки».

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Условным недостатком ГТД военные эксперты называют его «прожорливость» — расход топлива на Т-80 значительно больше, чем на модернизированных Т-72 и Т-90, которые оснащаются дизельной силовой установкой В-92С2Ф.

Первоначально на Т-80 устанавливался двигатель мощностью 1000 л.с., но современные модификации получают доработанный более экономичный ГТД на 1250 л.с.

Одной из них является Т-80БВ разработки «Омсктрансмаша». Сибирские специалисты оснастили машину многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. Масса «летающего» танка составляет 46 т, без дозаправки он может проехать около 500 км.

«На танк установлена 125 мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя. Повышение командной управляемости танка Т-80БВ обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции «Акведук». Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты «Реликт», — сообщили в Минобороны.

Самой совершенной версией «восьмидесятого» является Т-80БВМ, которая также оснащается «Реликтом», противокумулятивными решётчатыми экранами, прицелом «Сосна-У» и доработанным ГТД. По данным «Ростеха», средства защиты обновлённого ОБТ способны обезопасить его даже от попадания современных снарядов тандемного типа.

Т-80БВМ ВС РФ

© Министерство обороны РФ

Кроме того, как сообщают в госкорпорации, Т-80БВМ получил стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Благодаря модернизации, повысились основные боевые качества танка, в том числе огневая мощь, подвижность и командная управляемость.

По информации Минобороны РФ, в танке Т-80БВМ обеспечена всеракурсная защита от современных противотанковых средств. Также был снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнём.

«Танки Т-80БВМ обладают улучшенными характеристиками манёвренности и мобильности, оснащены новыми устройствами, повышающими боевую эффективность, уровень защиты и надёжности эксплуатации в экстремальных условиях», — говорится в материалах военного ведомства.

Модернизационный потенциал

Как заявил в комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин, Т-80БВМ можно назвать лучшим отечественным танком. По словам эксперта, в зоне СВО «летающий» показал высокую эффективность в поражении целей, в том числе с закрытых огневых позиций, благодаря современным органам управления и отлаженному взаимодействию с БПЛА, вертолётами и разведчиками.

«Т-80 — это прежде всего скорость и манёвренность, которую обеспечивает газотурбинный двигатель. Это его основное преимущество, и оно ярко проявилось в ходе СВО. Помимо этого, «восьмидесятый», и прежде всего его современные версии, способны получать информацию от внешних источников. Это позволяет ему быстро наносить удары по противнику, причём весьма точно, даже когда огонь ведётся с закрытых огневых позиций», — подчеркнул Литовкин.

Он полагает, что с учётом опыта СВО целесообразно продолжение модернизации линейки Т-80. По мнению собеседника RT, на танк можно установить комплекс активной защиты (КАЗ), который с помощью осколков разрушает вражеский боеприпас.

«Я думаю, что в Т-80 можно ещё многое улучшить — это системы активной и пассивной защиты, средства связи. Но в данный момент, на мой взгляд, ресурсы промышленности необходимо сконцентрировать на том, чтобы Т-80БВМ выпускались массово и быстро ремонтировались», — рассуждает Литовкин.

В свою очередь, в разговоре с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что на «восьмидесятый» можно установить более современную цифровую электронику, которая повысит уровень автоматизации процессов управления и ситуационную осведомлённость экипажа.

«В зоне СВО Т-80 проявил себя очень достойно. Он абсолютно актуален, имеет великолепную систему целеуказания и управления огнём. Но при этом дальнейшая доработка Т-80, конечно же, необходима. У танка большой модернизационный потенциал, чем обязательно нужно воспользоваться, устанавливая, например, современную цифровую аппаратуру», — резюмировал Матвийчук.