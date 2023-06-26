На различных глубинах: боевые пловцы Балтфлота отработали ликвидацию вражеских диверсантов

Боевые пловцы Балтийского флота провели тренировку по уничтожению противника на суше и под водой. Водолазы ВМФ организованы в отряды специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). В их основные задачи входят оборона военно-морских баз и кораблей, а также ликвидация вражеских диверсантов. По словам экспертов, в настоящее время профессия боевого пловца стала особенно востребованной, учитывая возросшую угрозу терактов со стороны киевского режима и натовских наёмников.

Водолазы Балтийской военно-морской базы отработали навыки ведения подводного и наземного боя. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Боевые пловцы выполняли стрельбы из специального подводного оружия — пистолета СПП-1 и автомата АПС.

«Также они совершили водолазные спуски на различные глубины и отработали элементы подводного ориентирования с использованием средств движения под водой. Кроме того, были выполнены учебно-боевые задачи по обнаружению и поиску подводных тайников (схронов) в районе пункта базирования кораблей флота», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В напряжённой обстановке

Профессия боевого пловца в России существует со времён Великой Отечественной войны. В августе 1941 года на Балтийском флоте была сформирована рота особого назначения для защиты от немцев Ленинграда и кораблей.

В 1950-е годы в СССР началось формирование отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Такой способ организации боевых пловцов сохраняется в ВМФ до сих пор. Отряды ПДСС действуют в Балтийском, Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах и Каспийской флотилии.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, в настоящее время учения боевых пловцов стали более интенсивными из-за возросшей угрозы диверсий со стороны украинских боевиков, натовских наёмников и военнослужащих на фоне спецоперации.

«Везде, где базируются корабли ВМФ РФ, существуют отряды противодиверсионной службы. Насколько я могу судить, СВО потребовала усиления ритма службы, фактически выходов на боевое дежурство. Это продиктовано нынешней напряжённой обстановкой», — отметил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

Наиболее ярким примером недавней агрессии зарубежных водолазов-диверсантов он назвал подрыв «Северных потоков» в Балтийском море. Этот теракт, согласно версии американского журналиста Сеймура Херша и российских властей, совершили американские боевые пловцы. В июне 2022 года под прикрытием учений Baltops они заложили взрывчатку, которая была приведена в действие в сентябре.

Соединённые Штаты свою вину отрицают. Россия же настаивает на объективном расследовании. В конце марта Москва вынесла на голосование документ о создании международной комиссии для расследования взрывов на «Северных потоках», однако США и ещё 11 союзных им стран его не поддержали.

Комментируя в апрельском интервью RT данную ситуацию, генеральный директор НТЦ «Нефтегаздиагностика», специалист по безопасности морских объектов Виктор Лещенко заявил, что позиция Вашингтона в Совбезе была красноречивее любого признания.

Также эксперт предупредил, что после диверсии на «Северных потоках» «многие подводные артерии мира окажутся в зоне потенциального риска», включая линии связи, интернет-кабели, инфраструктуру, которая используется военными.

По данным Минобороны РФ, боевые пловцы, наряду с другими военнослужащими ВМФ, несут ответственность за безопасность военно-морских баз и кораблей. В любую погоду они регулярно осматривают пункты постоянной дислокации кораблей. На Балтийском флоте это причалы в Балтийске, Кронштадте и Ломоносове.

Водолазы ВМФ проверяют акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов. Обязательно исследуются подводные части и винторулевые группы кораблей. После обследования боевые пловцы, как правило, отрабатывают подводное ориентирование при плохой видимости и погружение на различные глубины.

Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на регулярной основе во всех пунктах базирования сил флота независимо от времени года и погодных условий.

Наряду с этим, на учениях и тренировках боевые пловцы оттачивают навыки минно-взрывного дела, уничтожения вражеской подлодки совместно с другими силами флота, поиск и ликвидацию диверсантов противника.

«Кроме того, военнослужащие отрабатывают обязательные упражнения специальной подводной акробатики, разучивают новые эффективные приёмы подводного боя с применением огнестрельного и холодного оружия», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

Ещё одной задачей боевых пловцов является участие в наземных операциях. Для этого водолазы ВМФ должны уметь скрытно высаживаться на берег, где заранее оборудован тайник с оружием и одеждой, и устраивать засады.

«Лучшее в мире оружие»

Как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, помимо высокого уровня учебно-боевой подготовки, большое значение для эффективности действий отрядов ПДСС имеет качество их снаряжения и вооружения.

Подводный пистолет СПП-1 и патроны к нему

© Пресс-служба Восточного военного округа

В арсенал водолазов ВМФ входят подводные пистолеты типа СПП. В частности, военнослужащие вооружены модернизированной версией СПП-1М, которая, согласно материалам концерна «Калашников», отличается увеличенной спусковой скобой и имеет пружину для снижения усилия спускового крючка. Стрельба из этого оружия ведётся удлинёнными пулями калибра 4,5 мм.

«Пистолет заряжается вручную, имеет обойму на четыре патрона для одновременного заряжания стволов. Ударно-спусковой механизм только двойного действия, то есть каждый выстрел производится самовзводом… Прицельная дальность СПП-1М достигает 17 м на глубине 5 м, снижается до 11 м на глубине 20 м, при стрельбе на воздухе составляет 20 м», — сообщается на сайте концерна.

Более серьёзной убойной мощью обладает подводный автомат АПС. На глубине 40 м он позволяет уничтожить противника, находящегося на дистанции до 10 м, а также пробить обшивку или днище вражеского корабля.

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На замену АПС специалисты тульского Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) создали двухсредный автоматно-гранатомётный комплекс АДС.

Главная особенность этого оружия заключается в способности поражать неприятеля как под водой, так и на суше. Стрельба ведётся малоимпульсными боеприпасами 5,45 × 39 мм, уложенными в стандартные магазины от АК.

Чтобы боевой пловец мог применять под водой штатные рожки автомата Калашникова, конструкторы ЦКИБ СОО разработали принципиально новый патрон ПСП, использующий гильзу от штатного боеприпаса и особую стальную пулю.

При выстреле стабилизация пули и уменьшение сопротивления воды осуществляются посредством кавитационной каверны (полости), которая создаётся вокруг неё. Предельная дальность стрельбы АДС под водой достигает 25 м.

«25 м — это более чем достаточная дистанция. В типичных условиях рек и морей это предел визуальной видимости, а если поднимается ил со дна или наблюдаются другие неблагоприятные явления, то видимость и вовсе сокращается до нескольких метров», — заявил ранее в эксклюзивном комментарии RT директор ЦКИБ СОО Александр Старостин.

АДС тяжелее предшественника, однако оружие избавляет пловца от необходимости пользоваться сухопутным автоматом и превосходит АПС в плане эргономики и удобства стрельбы.

«Отражение стреляной гильзы вперёд делает удобной стрельбу с правого и с левого плеча, а также уменьшает загазованность в зоне лица стрелка. Повышенная боеготовность обеспечена наличием автоматического предохранителя. Закрытая ствольная коробка повышает надёжность эксплуатации оружия в затруднённых условиях», — поясняется на сайте разработчика.

АДС

РИА Новости

© Антон Денисов

Также АДС оснащается планкой Пикатинни, приспособленной под установку разнообразных дополнительных устройств, и 40-мм подствольным гранатомётом. В настоящее время, как сообщило 22 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы», двухсредный автомат проходит модернизацию с целью повышения эргономики.

По словам Корнева, российские боевые пловцы имеют в арсенале «совершенно уникальное оружие», которое постоянно совершенствуется.