«Переложить ответственность на Запад»: Зеленский заявил о желании начать контрнаступление ВСУ раньше

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран выступал за то, чтобы начать контрнаступление ВСУ раньше, и пытался получить для этого соответствующее вооружение. Зеленский заявил, что ускорить контрнаступление помогли бы истребители F-16 и ракеты большого радиуса действия ATACMS. Политологи отмечают, что подобные высказывания — это попытка переложить ответственность за отсутствие успехов ВСУ на западных партнёров.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в разговорах с представителями США и европейскими лидерами выступал за то, чтобы начать контрнаступление ВСУ раньше, и пытался получить для этого необходимое вооружение. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил и им, и лидерам европейских стран, что мы хотели бы начать своё контрнаступление раньше, и нам нужно для этого всё (возможное. — RT) вооружение и материальные средства. Почему? Потому что если мы начнём позже, то будем продвигаться медленнее», — пояснил украинский лидер.

Зеленский считает, что ускорить наступление помогли бы американские ракеты ATACMS.

«На некоторых направлениях это даст нам возможность начать контрнаступление. На некоторых направлениях мы даже думать об этом не можем, поскольку не располагаем соответствующим вооружением. А отправлять наших людей на убой под российское дальнобойное оружие было бы просто бесчеловечно», — сказал он.

Также по теме Пункты дислокации и места хранения бронетехники: в Минобороны РФ заявили о нанесении существенного урона резервам ВСУ Российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также по местам...

По словам политика, он хотел, чтобы контрнаступление началось намного раньше, «так как все понимали, что если оно развернётся позже, то будут заминированы большие территории», а у российских войск будет больше времени для подготовки оборонительных рубежей. Он также снова заявил, что Украина нуждается в истребителях F-16.

«Речь идёт даже не о том, чтобы добиться для Украины преимущества над Россией в небе. Речь идёт лишь о равенстве (сил. — RT). F-16 помогают не только продвижению на поле боя. Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело», — сказал он.

Опоздавшее наступление

Напомним, что украинские и западные политики и СМИ с начала 2023 года обсуждали тему готовящегося контрнаступления ВСУ на позиции сил РФ. Утверждалось, что операция начнётся весной.

При этом представители США публично заявляли, что Вашингтон обеспечил Украину всем необходимым для начала наступления. Так, в начале мая об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они располагают львиной долей — и под «львиной» я имею в виду около 98% — того, что они просили в материальном плане для проведения наступательных операций весной. Они получили это: бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, боеприпасы... И я не говорю о подготовке, которую мы обеспечили множеству бригад украинских вооруженных сил за пределами страны», — заявил тогда чиновник.

Уничтоженная техника ВСУ

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Аналогичную позицию позднее озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, который также сообщил, что у сил киевского режима есть всё необходимое, чтобы начать контрнаступление.

«Они располагают... тем, что им необходимо, чтобы дальше успешно возвращать территорию, которую Россия захватила силой за последние 14 месяцев», — сказал госсекретарь.

При этом Блинкен анонсировал начало наступательных действий ВСУ ещё в начале апреля, рассказав журналистам, что оно может начаться в ближайшие недели.

Однако Владимир Зеленский тогда заявил, что ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники для успешного наступления, которая, по его словам «прибывает партиями».

«С тем (что у нас уже есть. — RT) мы можем идти вперед и, думаю, добиться успеха. Но мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым. Поэтому нам нужно подождать. Нам нужно ещё немного времени», — заявил он.

По оценке российской стороны, украинские силы перешли в контрнаступление 4 июня, задействовав стратегические резервы. Однако в попытках прорвать российскую оборону ВСУ понесли тяжёлые потери. За первые полторы недели боёв ВС РФ уничтожили до 30% объёма той техники, которая была поставлена из-за рубежа, подчёркивал Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Он также представил данные о потерях украинских сил, полученные от Минобороны, ФСБ, Росгвардии, военной разведки и других ведомств.

«С 4 по 21 июня уничтожили: танков — 246 единиц, в том числе западных — 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595 единиц, в том числе БМП — 152 единицы, из них западных — 59, боевые бронированные машины — 443 единицы, орудия полевой артиллерии и миномёты — 279 единиц, из них западных — 48. Ракетные системы залпового огня — 42 единицы, зенитные ракетные комплексы — две единицы, тактические истребители — десять единиц, вертолёты — четыре единицы, беспилотные летательные аппараты — 264 единицы, автомобильная техника — 424 единицы», — доложил Патрушев.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания 3 июля сообщил: «С 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. Также за прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов».

Политические манипуляции

Своими заявлениями Зеленский пытается ускорить поставки американских истребителей F-16 и ракет ATACMS, нехватка которых якобы препятствует продвижению ВСУ, считает профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

«Заявления о нехватке вооружений для начала наступления являются средством давления Киева на коллективный Запад, чтобы скорее получить военную помощь. Кроме того, это демонстрация инициативы и готовности к активным действиям перед своим сюзереном в лице Вашингтона», — отметил эксперт.

Российские военные в зоне СВО

Откладывание наступления сыграло на руку российским войскам, сумевшим за это время организовать оборонительные рубежи, которые последние недели безуспешно пытаются прорвать ВСУ, добавил Винокуров. Теперь же на фоне отсутствия очевидных успехов контрнаступления украинские официальные лица пытаются переложить ответственность за это на Запад, пояснил эксперт.

«Украинские вояки во главе с Залужным, Будановым и самим Зеленским перекладывают с больной головы на здоровую. С самого начала было ясно, что никакие усилия Запада не смогут создать условия, при которых могли бы быть реализованы военные планы Киева, с возвратом к границам 1991 года или даже к положению начала 2022 года. Поставки F-16 и ракет ATACMS только затянут этот конфликт, но не могут помочь одержать в нём победу», — подчеркнул собеседник RT.

Также по теме «Откровенно говоря, может пойти по-разному»: Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению Украина готова начать контрнаступление, заявил президент страны Владимир Зеленский. Однако, по его словам, оно может пойти по разным...

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT выразил мнение, что заявления Зеленского о желании начать наступление раньше несерьёзны, так как это решение принималось военными советниками НАТО.

«Сейчас первая часть наступления захлебнулась, и украинские силы ведут себя более осторожно, не лезут на рожон, а атакуют, используя небольшие группы. Сейчас они перешли к угрозам на других участках фронта, угрожая безопасности Запорожской АЭС. За этим стоят опытные западные военные», — считает политолог.

При этом заявление Зеленского говорит о наличии определённых противоречий в связке Киева и Вашингтона, так как ранее глава Госдепа говорил о полном укомплектовании ВСУ всем необходимым оружием и техникой, добавил Брутер.

«Давайте вспомним, как госсекретарь США Блинкен всё время говорил о наступлении, которое вот-вот начнётся и ВСУ отвоюют все территории. В то же время американские военачальники говорили, что не видят возможности военной победы Украины. Они всё время противоречат друг другу, так как Блинкен выполнял политическую задачу, а военные знали, что это бессмысленное занятие. Киев, подчиняясь Блинкену, попробовал и у него ничего не получилось. Сейчас они перешли к более осторожной тактике, сопряжённой с угрозой взрыва ЗАЭС. Это не последняя такая ситуация, потом они придумают что-нибудь ещё», — заключил собеседник RT.