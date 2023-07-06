Пункты дислокации и места хранения бронетехники: в Минобороны РФ заявили о нанесении существенного урона резервам ВСУ

Российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также по местам хранения бронетехники иностранного производства. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что все цели поражены, стратегическим резервам противника нанесён существенный урон.

В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесён существенный урон», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, что МО РФ также сообщало о групповом ударе высокоточным оружием морского и наземного базирования по позициям ВСУ в субботу, 1 июля. По данным ведомства, удар был нанесён по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк».

Попытки наступления ВСУ

Как сообщил Конашенков, в течение суток ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.

Так, на Донецком направлении благодаря активным действиям обороняющихся подразделений группировки войск «Юг» успешно отражено девять атак противника в районе населённых пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР) и Золотарёвка (ЛНР).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Наряду с этим скопления живой силы и техники противника поражены западнее Клещеевки (ДНР).

По данным МО РФ, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении благодаря работе группировки «Центр», а также ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки подразделений противника в районе населённых пунктов Ямполовка, Торское (ДНР) и Ковалёвка (ЛНР).

В районе населённых пунктов Ямполовка, Торское (ДНР), Новоегоровка и Червоная Диброва (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп пресечена в районе Невского и Белогоровки (ЛНР).

За сутки противник потерял на данном направлении свыше 90 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях благодаря действиям обороняющихся подразделений группировки «Восток», а также ударам артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены скопления живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное (ДНР).

Наряду с этим в районе Урожайного и Дорожнянки (Запорожская область) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на этих направлениях уничтожены до 165 украинских военных, три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица Cezar французского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении действия подразделений, а также удары авиации и артиллерии группировки войск «Запад» позволили отразить атаку ВСУ в районе Новосёловского (ЛНР). Также поражены подразделения противника в районе населённых пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В районе Новосёловского уничтожена группа украинских диверсантов.

ВСУ потеряли до 40 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 130 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и самоходная гаубица «Гвоздика».

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

По данным МО РФ, в районе населённых пунктов Ступочки, Выемка и Звановка (ДНР) поражены три пункта управления: 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны РФ сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районе населённых пунктов Новоандреевка и Георгиевка (ДНР). Кроме того, за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 15 украинских беспилотников.