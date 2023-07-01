Групповой удар высокоточным оружием: ВС РФ поразили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом заявили в Минобороны России. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве. Кроме того, ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления, только на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск успешно отразили 15 атак противника.

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — подчеркнул он.

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Безуспешные попытки наступления ВСУ

Как отметил Конашенков, за прошедшие сутки ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении обороняющиеся подразделения Южной группировки войск успешно отразили 15 атак противника в районах Белогоровки, Артёмовска, Первомайского и других населённых пунктов ДНР.

В результате ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

В районе населённого пункта Выемка в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Брифинг Минобороны РФ

Обстановка на других направлениях СВО

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, отметили в российском Минобороны.

В районе Торского в Донецкой Народной Республике ВС РФ пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила две атаки украинских войск в районе Старомайорского в ДНР.

Кроме того, около населённых пунктов Новодаровка и Работино Запорожской области российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ.

На Запорожском направлении в районе населённого пункта Пятихатки российские войска отразили атаку противника. В районе населённого пункта Луговское Запорожской области нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны.

За сутки на данных направлениях ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также гаубицу «Мста-Б», подчеркнули в МО РФ.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах Харьковской области.

На территории Луганской Народной Республики российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Общие потери противника составили более 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 военных, а также четыре автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства США.

Также в Минобороны РФ сообщили о ликвидации диверсионной группы ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

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Перехват HIMARS и Storm Shadow

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединённой группировки украинских войск «Запорожье».

Средства ПВО перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также были уничтожены 12 украинских беспилотников.