При ударе по позициям в Краматорске: в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ

В результате выполненного 27 июня удара российским высокоточным оружием по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске уничтожены два генерала ВСУ, до 50 офицеров, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников. Об этом заявили в Минобороны РФ. Между тем за прошедшие сутки российские войска отразили ряд попыток ВСУ наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

В Минобороны России привели уточнённую информацию о результатах удара по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Как напомнил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар по расположенному в Краматорске объекту был выполнен 27 июня.

«Уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооружённых сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников», — сказал он.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

По данным МО РФ, в районе н. п. Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районе н. п. Васильцовка (Харьковская область) и Песчаное (ДНР) поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Наряду с этим уничтожено 11 украинских беспилотников.

Попытки наступления ВСУ на трёх направлениях

В МО РФ также заявили, что в течение суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Как уточнили в ведомстве, на Донецком направлении в районе н. п. Белогоровка (ЛНР) и Тоненькое (ДНР) грамотными и мужественными действиями подразделений группировки «Юг» успешно отражено четыре атаки противника.

ВСУ потеряли в ходе боёв в этом секторе до 530 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили подразделения 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Невское, Кременная и Червоная Диброва (ЛНР).

В районе н. п. Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Российские военные за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражена атака подразделений ВСУ в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Луговское (Запорожская область). Противник за сутки потерял на данных направлениях до 135 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районе н. п. Синьковка и Красное Первое (Харьковская область). Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 40 украинских военных, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». В районе н. п. Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.