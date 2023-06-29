Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

При ударе по позициям в Краматорске: в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
В результате выполненного 27 июня удара российским высокоточным оружием по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске уничтожены два генерала ВСУ, до 50 офицеров, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников. Об этом заявили в Минобороны РФ. Между тем за прошедшие сутки российские войска отразили ряд попыток ВСУ наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
При ударе по позициям в Краматорске: в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ
  • Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России привели уточнённую информацию о результатах удара по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Как напомнил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар по расположенному в Краматорске объекту был выполнен 27 июня.

«Уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооружённых сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников», — сказал он.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

По данным МО РФ, в районе н. п. Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районе н. п. Васильцовка (Харьковская область) и Песчаное (ДНР) поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Наряду с этим уничтожено 11 украинских беспилотников.

Попытки наступления ВСУ на трёх направлениях

В МО РФ также заявили, что в течение суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Как уточнили в ведомстве, на Донецком направлении в районе н. п. Белогоровка (ЛНР) и Тоненькое (ДНР) грамотными и мужественными действиями подразделений группировки «Юг» успешно отражено четыре атаки противника.

ВСУ потеряли в ходе боёв в этом секторе до 530 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Также на russian.rt.com «По восьми районам сосредоточения живой силы»: авиация группировки «Центр» нанесла серию ударов по позициям ВСУ

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили подразделения 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Невское, Кременная и Червоная Диброва (ЛНР).

В районе н. п. Кузьмино (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Российские военные за сутки уничтожили до 65 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражена атака подразделений ВСУ в районе н. п. Старомайорское (ДНР).

На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Луговское (Запорожская область). Противник за сутки потерял на данных направлениях до 135 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районе н. п. Синьковка и Красное Первое (Харьковская область). Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 40 украинских военных, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». В районе н. п. Кизомыс уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить