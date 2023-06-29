Серию ракетных и бомбовых ударов по позициям ВСУ нанесли российские военные группировки «Центр». Как заявили в пресс-центре объединения, целями стали, в частности, восемь районов сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск, а также два пункта временной дислокации и узел связи ВСУ. Наряду с этим военные группировки «Запад» применили боевые вертолёты для нанесения четырёх ударов по скоплению живой силы и техники противника.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о серии ракетных и бомбовых ударов, нанесённых российскими военными за сутки по позициям Вооружённых сил Украины.

«Штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Кроме этого, экипажи самолётов Су-34 нанесли бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи противника», — рассказал он.

Также расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский беспилотник типа «Фурия» на Краснолиманском направлении.

Наряду с этим на торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыты подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук

«В результате огневого поражения артиллерии уничтожены боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пять пикапов», — отметил Савчук. Он добавил, что противник также понёс значительные потери среди личного состава.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и миномётов противника.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерийские подразделения группировки уничтожили опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

В ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристы группировки уничтожили три миномёта противника калибра 120 мм.

Как рассказал Астафьев, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа нанёс удар по скоплению живой силы противника на передовых позициях в районе н. п. Малая Калиновка.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, на Южно-Донецком направлении передовые подразделения отразили атаки противника, наступавшего силами до двух взводов в районе между Макаровкой и Равнопольем.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы огнём артиллерии уничтожены миномётный расчёт в районе Павловки, пикап с боевиками в районе Новодонецкого, буксируемая гаубица в районе Новосёлки и гаубица «Мста-Б» в районе Времевки. Авиация тем временем поразила скопление боевиков в районах Макаровки, Урожайного, Новодонецкого.

На Запорожском направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке армейской штурмовой авиации нанесли удары по противнику, пытавшемуся продвинуться в районе Новоданиловки и Малой Токмачки. Как уточнил Чехов, в результате были уничтожены танки, БМП, БТР, автомобильная техника и живая сила националистов.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица в районе Привольного, гаубица «Мста-Б» в районе Бурлацкого, два миномётных расчёта в районе Загорного. Средства противовоздушной обороны тем временем сбили три беспилотника типа «Фурия».

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе боёв на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли четыре авиаудара по скоплению живой силы, вооружений, военной и специальной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделений территориальной обороны.

Кроме того, артиллерия группировки сорвала три попытки провести ротацию подразделений украинских войск на передовых позициях в районе н. п. Красное Первое, Синьковка и Новосёловское.

По данным российских военных, в результате этих событий противник потерял до взвода живой силы.