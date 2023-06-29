«По восьми районам сосредоточения живой силы»: авиация группировки «Центр» нанесла серию ударов по позициям ВСУ
- РИА Новости
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о серии ракетных и бомбовых ударов, нанесённых российскими военными за сутки по позициям Вооружённых сил Украины.
«Штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Кроме этого, экипажи самолётов Су-34 нанесли бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи противника», — рассказал он.
Также расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский беспилотник типа «Фурия» на Краснолиманском направлении.
Наряду с этим на торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыты подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины.
- Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук
«В результате огневого поражения артиллерии уничтожены боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пять пикапов», — отметил Савчук. Он добавил, что противник также понёс значительные потери среди личного состава.
Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и миномётов противника.
В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерийские подразделения группировки уничтожили опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
В ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристы группировки уничтожили три миномёта противника калибра 120 мм.
Как рассказал Астафьев, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа нанёс удар по скоплению живой силы противника на передовых позициях в районе н. п. Малая Калиновка.
Как заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, на Южно-Донецком направлении передовые подразделения отразили атаки противника, наступавшего силами до двух взводов в районе между Макаровкой и Равнопольем.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы огнём артиллерии уничтожены миномётный расчёт в районе Павловки, пикап с боевиками в районе Новодонецкого, буксируемая гаубица в районе Новосёлки и гаубица «Мста-Б» в районе Времевки. Авиация тем временем поразила скопление боевиков в районах Макаровки, Урожайного, Новодонецкого.
На Запорожском направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке армейской штурмовой авиации нанесли удары по противнику, пытавшемуся продвинуться в районе Новоданиловки и Малой Токмачки. Как уточнил Чехов, в результате были уничтожены танки, БМП, БТР, автомобильная техника и живая сила националистов.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица в районе Привольного, гаубица «Мста-Б» в районе Бурлацкого, два миномётных расчёта в районе Загорного. Средства противовоздушной обороны тем временем сбили три беспилотника типа «Фурия».
Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе боёв на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли четыре авиаудара по скоплению живой силы, вооружений, военной и специальной техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделений территориальной обороны.
Кроме того, артиллерия группировки сорвала три попытки провести ротацию подразделений украинских войск на передовых позициях в районе н. п. Красное Первое, Синьковка и Новосёловское.
По данным российских военных, в результате этих событий противник потерял до взвода живой силы.