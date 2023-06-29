ВС России уничтожили два опорных пункта и три миномёта ВСУ

Артиллеристы группировки российских войск «Юг» уничтожили два опорных пункта украинской армии и три миномёта, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — цитирует РИА Новости Астафьева.

Отмечается, что три миномёта калибра 120 мм были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении.

Также были нанесены удары по живой силе ВСУ в районе Малой Калиновки.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ.