Поражён пункт временной дислокации: в Минобороны РФ сообщили об ударе по расположению ВСУ в Краматорске

Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске, заявили в Минобороны РФ. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что наряду с этим были нанесены удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива, используемые для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе.

Удары по объектам ВСУ

В Минобороны РФ заявили об ударах по объектам топливно-энергетического комплекса, которые использовались для снабжения украинских войск. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал Конашенков.

По данным ведомства, в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 134 районах.

В частности, в Краматорске (ДНР) был нанесён удар по пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районах населённых пунктов Предтечино и Весёлое (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Новопавловка (ДНР) уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено восемь украинских беспилотников.

Попытки контрнаступления ВСУ

Конашенков также сообщил, что в течение минувших суток ВСУ продолжали попытки наступать на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Так, на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения группировки войск «Юг» успешно отразили пять атак противника в районе Артёмовска, а также населённых пунктов Первомайское, Петровское и Весёлое (ДНР).

Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа благодаря мужественным действиям российских военных, ударам артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении н. п. Старомайорское (ДНР).

На Запорожском направлении российские войска продолжили наносить удары по сосредоточениям резервов противника в районах н. п. Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). В районе Марфополя пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

В общей сложности противник за сутки потерял на этих направлениях до 235 человек, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Обстановка на других направлениях СВО

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Синьковка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). В районе Тимковки была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Противник потерял свыше 30 военнослужащих и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки противника в районах н. п. Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Ударами авиации и артиллерии поражены подразделения 21, 42, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Ямполовка, Терны и Григоровка (ДНР). Наряду с этим в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

За сутки в этом секторе уничтожены до 115 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

Как сообщили в Минобороны, на Херсонском направлении было ликвидировано диверсионно-разведывательное подразделение противника, предпринявшее попытку высадки и закрепления на северной части острова Антоновский. Российские военные в течение суток уничтожили на этом направлении до 50 боевиков ВСУ, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.