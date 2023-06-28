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ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ

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ВС России поразили в городе Краматорске Донецкой Народной Республики пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Предтечено и Весёлое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ», — уточняется в сводке Минобороны России.

Также сообщалось, что ВКС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ.

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