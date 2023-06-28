Военнослужащие группировки «Восток» отразили атаку украинских войск на Запорожском направлении. Как заявил глава пресс-центра группировки, огнём гаубичной артиллерии уничтожены живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода. Наряду с этим военные группировки «Запад» сорвали три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. По расположениям украинских войск также нанесено несколько авиаударов.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что на Южно-Донецком направлении противник пытался проводить скрытую перегруппировку и наносить удары артиллерией по позициям российских войск.

«Ответным огнём артиллерии уничтожены миномётный расчёт противника южнее Константиновки, а также миномётный расчёт и пикап с боевиками севернее Шевченко. Уничтожена живая сила националистов, пытавшихся продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого», — сказал Чехов.

Наряду с этим штурмовая и армейская авиация нанесла удары по скоплениям боевиков в районах Макаровки, Урожайного, совхоза «Октябрь», Новодонецкого.

Кроме того, на Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки.

«Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила. Огнём гаубичной артиллерии уничтожены живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лобкового», — сказал Чехов.

Наряду с этим силы противовоздушной обороны сбили беспилотник типа «Фурия».

Заявление начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что военные нанесли серию авиационных ударов по позициям противника.

Так, на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе н. п. Ковшаровка.

Кроме того, экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.

Артиллеристы сорвали три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Кисловка, Ольшаны и Новосёловское. Противник потерял более взвода живой силы и один пикап.

Как рассказал Зыбинский, в полосе обороны 1-й танковой армии в ходе контрбатарейной борьбы огнём орудия «Гиацинт-С» уничтожена САУ иностранного производства в районе Песчаного. Кроме того, расчёт САУ «Акация» уничтожил миномётный расчёт противника в районе н. п. Берестовое.

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, на Краснолиманском направлении подразделения ВСУ при поддержке боевых бронированных машин 21-й и 42-й механизированной бригад предприняли попытки вернуть утраченные позиции.

Как заявил Савчук, в результате удара артиллерии группировки противник отошёл. Уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа. Наряду с этим ВСУ понесли значительные потери среди личного состава.

В районе н. п. Невское и Новолюбовка экипажи Су-34 нанесли бомбовые удары по трём пунктам временной дислокации ВСУ. Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 позиций ствольной артиллерии и около 20 позиций миномётов ВСУ.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал о срыве попытки атаки штурмовой группы 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы.

По его словам, артиллерийские орудия большой мощности «Пион» нанесли удары по местам скопления техники и живой силы противника в районе н. п. Васюковка, Миролюбовка и Раздоловка.

Артиллерия группировки также уничтожила склад горюче-смазочных материалов и пункт временной дислокации 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Кирова и Розовки.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен миномёт калибра 120 мм с расчётом противника на огневой позиции в районе н. п. Красное.