В ходе активной обороны: в МО РФ заявили об отражении семи атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные в течение суток успешно противостояли попыткам наступления ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Как заявили в Минобороны, в этих секторах ВС РФ отразили в общей сложности более десяти атак украинских военных. Потери ВСУ в личном составе на трёх перечисленных направлениях превысили 400 человек.

В Минобороны России заявили, что в течение суток Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Как заявил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Краснолиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника.

Как уточнили в МО РФ, ударами авиации и артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).

Наряду с этим в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

По информации оборонного ведомства, за сутки уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника, рассказал Конашенков.

Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Кроме того, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков также заявил, что три атаки отражены на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

На Ореховском направлении ВС РФ в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем. В районе н. п. Работино (Запорожская область) пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.

В общей сложности противник потерял в этом секторе до 115 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки «Запад» поражены подразделения противника в районе н. п. Красное Первое, Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).

В районе н. п. Огурцово (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

По данным МО РФ, противник потерял за сутки более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 30 украинских военных, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Владимир Путин в ходе прошедшей 27 июня встречи с военнослужащими в Кремле заявил, что Киев с начала контрнаступления потерял более 250 танков.

«Сейчас только дали мне уточнённые сведения: с 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин — 780», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что на Ореховском направлении только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и 102 бронемашины.

Работа авиации, артиллерии, ракетных войск и ПВО

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

По данным МО РФ, в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Выемка (ДНР) поражён командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Наряду с этим средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожено шесть украинских беспилотников.