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ВС России поразили в ДНР командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады украинских боевиков.
ВС России поразили в ДНР командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражён командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские Вооружённые силы отразили за сутки семь атак украинских боевиков на Донецком направлении, ликвидированы до 325 военных ВСУ.

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