ВС России поразили в ДНР командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражён командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские Вооружённые силы отразили за сутки семь атак украинских боевиков на Донецком направлении, ликвидированы до 325 военных ВСУ.