ВС России отбросили мотопехотный взвод ВСУ на Ореховском тактическом направлении
Вооружённые силы России отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод украинской армии, проводивший разведку боем, на Ореховском тактическом направлении.
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Ранее стало известно, что мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили склад с боеприпасами и пикап с живой силой украинской армии на Запорожском направлении.
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