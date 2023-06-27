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ВС России отбросили мотопехотный взвод ВСУ на Ореховском тактическом направлении

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Вооружённые силы России отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод украинской армии, проводивший разведку боем, на Ореховском тактическом направлении.
ВС России отбросили мотопехотный взвод ВСУ на Ореховском тактическом направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Ранее стало известно, что мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили склад с боеприпасами и пикап с живой силой украинской армии на Запорожском направлении.

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