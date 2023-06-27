ВС России отбросили мотопехотный взвод ВСУ на Ореховском тактическом направлении

Вооружённые силы России отбросили на исходные позиции мотопехотный взвод украинской армии, проводивший разведку боем, на Ореховском тактическом направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Ранее стало известно, что мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили склад с боеприпасами и пикап с живой силой украинской армии на Запорожском направлении.