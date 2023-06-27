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Минобороны: ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на Запорожском направлении

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Мотострелки группировки войск «Восток» уничтожили склад с боеприпасами и пикап с живой силой украинской армии на Запорожском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии уничтожен пикап с националистами, а также миномётный расчёт в районе Сторожевого и полевой склад боеприпасов в районе Орехова», — передаёт его слова ТАСС.

Кроме того, по его словам, ВС России нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах Работино, Малая Токмачка и Левадное.

Ранее в ведомстве заявили, что российские силы ПВО сбили 19 беспилотников украинских боевиков.

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