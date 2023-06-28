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Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на Купянском направлении

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Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации ВС Украины на Купянском направлении.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооружённых сил Украины на передовых позициях в районе населённых пунктов Кисловка, Ольшаны и Новосёловское», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что потери ВСУ составили более взвода живой силы и один пикап.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.

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