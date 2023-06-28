Минобороны: российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки», — цитирует его РИА Новости.

Чехов добавил, что ВС России уничтожили БМП, боевую бронированную машину и живую силу ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов украинских боевиков.