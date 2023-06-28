Расчёт УР-77 «Метеорит» ЦВО проделал проходы на минном поле на Краснолиманском направлении
«Военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин», — передаёт РИА Новости сообщение.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллеристы группировки сорвали три попытки ротации ВС Украины на Купянском направлении.
Он добавил, что потери ВСУ составили более взвода живой силы и один пикап.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.
Он уточнил, что ВС России уничтожили БМП, боевую бронированную машину и живую силу ВСУ.