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Расчёт УР-77 «Метеорит» ЦВО проделал проходы на минном поле на Краснолиманском направлении

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Расчёт установки разминирования УР-77 «Метеорит» ЦВО проделал проходы на минном поле, заявили в Министерстве обороны России.

«Военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин», — передаёт РИА Новости сообщение.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллеристы группировки сорвали три попытки ротации ВС Украины на Купянском направлении.

Он добавил, что потери ВСУ составили более взвода живой силы и один пикап.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.

Он уточнил, что ВС России уничтожили БМП, боевую бронированную машину и живую силу ВСУ.

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