Марочко заявил об усилении ударных групп ВСУ для наступления на Артёмовск и Соледар

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование украинских боевиков усилило ударные группы для наступления на Артёмовск (Бахмут) и Соледар в ДНР.