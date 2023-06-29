Марочко заявил об усилении ударных групп ВСУ для наступления на Артёмовск и Соледар
«В районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар со стороны вооружённых формирований Украины отмечается усиление действий наступательного характера», — сказал он ТАСС.
Как уточнил Марочко, боевики подтянули дополнительную бронетехнику и увеличили численность личного состава. Также противник увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов данных городов.
Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.