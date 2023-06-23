Марочко рассказал о брошенных военными ВСУ телах сослуживцев в ЛНР
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Как он рассказал РИА Новости, российские силы успешно уничтожили большое количество украинских боевиков в данном районе ЛНР.
«Некоторая часть из них остаётся уже порядка недели лежать на поле боя, эвакуационные мероприятия со стороны вооружённых формирований Украины не проводятся», — сказал он.
Марочко отметил, что российским военным приходится пользоваться ватно-марлевыми повязками и применять другие способы, чтобы справиться с идущим от украинских боевиков трупным запахом.
Ранее Марочко заявил о переброске украинскими боевиками оперативных резервов под Купянск.