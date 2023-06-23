Марочко рассказал о брошенных военными ВСУ телах сослуживцев в ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ бросили тела своих сослуживцев в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

Как он рассказал РИА Новости, российские силы успешно уничтожили большое количество украинских боевиков в данном районе ЛНР.

«Некоторая часть из них остаётся уже порядка недели лежать на поле боя, эвакуационные мероприятия со стороны вооружённых формирований Украины не проводятся», — сказал он.

Марочко отметил, что российским военным приходится пользоваться ватно-марлевыми повязками и применять другие способы, чтобы справиться с идущим от украинских боевиков трупным запахом.

Ранее Марочко заявил о переброске украинскими боевиками оперативных резервов под Купянск.