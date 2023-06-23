Марочко заявил о ежедневных попытках ВСУ прорвать оборону сил России на отдельных участках

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о ежедневных попытках украинских боевиков прорвать оборону российских сил на отдельных участках.

«С начала текущей недели вооружённые формирования Украины ежедневно предпринимают многочисленные попытки наступать на наши оборонительные порядки в районе Артёмовска и Кременной. Все атаки успешно отражаются», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что тяжёлые огнемётные системы, а также оперативно-тактическая и армейская авиация показали свою эффективность в отражении атак украинских боевиков.

Ранее Марочко заявил о переброске украинскими боевиками оперативных резервов под Купянск.